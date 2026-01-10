Ce sunt „mango” și ”avocado”, noile produse Meta care vor intra în luptă cu ChatGPT și Gemini

Generarea de imagini a devenit un front important în competiția dintre marile companii de AI. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Jens Büttner

Meta lucrează la un nou model de inteligență artificială axat pe generarea de imagini și videoclipuri, cunoscut intern sub numele de cod „Mango”. Informația a fost dezvăluită de Alexandr Wang, directorul de AI al companiei, care a precizat pentru WSJ că acesta va fi lansat în curând, alături de un nou model lingvistic de mari dimensiuni, botezat „Avocado”.

Potrivit unor surse care au participat la o sesiune internă de întrebări și răspunsuri, Wang a discutat despre aceste proiecte într-o întâlnire cu Chris Cox, directorul de produs al Meta. Se așteaptă ca ambele modele să fie lansate în prima jumătate a anului 2026.

Wang a mai spus că una dintre prioritățile noului model text, Avocado, este îmbunătățirea capacităților de programare. De asemenea, Meta se află în faza incipientă de explorare a așa-numitelor „world models”, sisteme AI care învață despre mediul înconjurător prin procesarea informațiilor vizuale.

În vara acestui an, Meta și-a reorganizat echipa de inteligență artificială, iar Wang a fost adus pentru a conduce o nouă divizie: Meta Superintelligence Labs. CEO-ul Mark Zuckerberg s-a implicat personal în recrutare, atrăgând peste 20 de cercetători de la OpenAI și formând o echipă de peste 50 de specialiști în domeniu.

Generarea de imagini a devenit un front important în competiția dintre marile companii de AI. În septembrie, Meta a lansat un generator video numit Vibes, realizat în colaborare cu startup-ul Midjourney. La mai puțin de o săptămână distanță, OpenAI a venit cu propria aplicație de generare video, Sora.

La începutul acestui an, lansarea instrumentului Nano Banana de la Google a impulsionat adoptarea Gemini, numărul utilizatorilor lunari crescând de la 450 de milioane în iulie la peste 650 de milioane spre finalul lunii octombrie.

După apariția celei de-a treia versiuni Gemini în noiembrie, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat „cod roșu” în interiorul companiei, pentru a recupera terenul pierdut în clasamentele de performanță. În scurt timp, OpenAI a lansat o versiune nouă a ChatGPT Images, produsul său de generare de imagini.

Într-o întâlnire recentă cu jurnaliștii, Altman a subliniat importanța acestui tip de tehnologie pentru publicul larg, afirmând că generarea de imagini este un punct major de interes pentru mulți utilizatori și o funcție „extrem de atractivă”, care îi face să revină constant.