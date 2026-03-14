Țara europeană care oferă case la doar 1 euro în 2026. Ce reguli trebuie respectate pentru a le cumpăra

2 minute de citit Publicat la 08:00 14 Mar 2026 Modificat la 08:13 14 Mar 2026

Aproximativ 77 de localități din Italia au lansat proiecte prin care vând locuințe abandonate la preț simbolic. Foto: Getty Images

Inițiativa caselor vândute la prețul simbolic de 1 euro continuă să atragă interes în Italia. Programul a fost creat pentru a combate depopularea satelor și a micilor localități și pentru a readuce la viață comunități istorice aflate în declin. De-a lungul anilor, ideea a stârnit curiozitatea nu doar a italienilor, ci și a cumpărătorilor din întreaga lume, scrie webnews.it.

Ce presupune programul „case la 1 euro”

Din 2009 până în prezent, aproximativ 77 de localități din Italia au lansat proiecte prin care vând locuințe abandonate la preț simbolic pentru a încuraja revitalizarea satelor.

Scopul principal nu este doar tranzacția imobiliară ieftină, ci refacerea clădirilor lăsate în paragină și readucerea vieții în comunități care, în trecut, erau pline de activitate, dar care astăzi riscă să dispară. Deși proiectele vizează în special sate mici, efectul urmărit depășește partea imobiliară: autoritățile vor să redea energie socială și culturală unor zone aflate în declin.

Cele mai multe locuințe scoase la vânzare sunt case vechi, aflate adesea într-o stare avansată de degradare. Ele necesită lucrări serioase de renovare, atât pentru refacerea structurii, cât și pentru a asigura standarde moderne de confort și eficiență energetică. În multe cazuri, izolarea geografică a localităților poate face mai dificilă organizarea lucrărilor sau colaborarea cu specialiști locali. Totuși, exact acesta este obiectivul proiectului: salvarea unor clădiri care altfel s-ar transforma în ruine.

Unde pot fi găsite în 2026

Programul caselor la 1 euro este deja bine cunoscut și, în 2026, astfel de oferte există în aproximativ 14 regiuni din Italia.

Majoritatea se află în sudul țării, în special în Sicilia, Calabria și Sardinia, dar proiecte similare există și în alte zone, precum Toscana, Lazio, Piemont sau Marche.

Lista localităților implicate se actualizează constant, iar în fiecare an apar noi proiecte. De aceea, cei interesați trebuie să urmărească site-urile oficiale ale primăriilor care participă la program.

Ce costuri implică, de fapt, o astfel de achiziție

Deși prețul casei este simbolic, procesul de cumpărare nu este gratuit și presupune mai multe obligații financiare.

Cumpărătorul trebuie să prezinte un proiect de renovare în termen de șase luni de la achiziție și să înceapă lucrările în maximum un an. Renovarea trebuie finalizată în cel mult trei ani.

Costurile estimate pentru renovare sunt, în general, între 20.000 și 25.000 de euro. În această sumă intră lucrările de construcție propriu-zise, dar și cheltuieli precum taxele notariale, cadastrul și alte proceduri administrative.

Obligațiile cumpărătorilor

În multe cazuri, cumpărătorii trebuie să prezinte și o garanție financiară, o poliță bancară sau de asigurare, care poate varia între 1.000 și 5.000 de euro.

Prin urmare, o casă la 1 euro nu trebuie privită ca o ofertă „de lichidare”, ci ca un proiect care presupune investiții și implicare personală. Costul real este legat de renovarea și reabilitarea clădirii, proces care contribuie și la conservarea patrimoniului local.

Ce trebuie analizat înainte de cumpărare

Discuțiile din mediul online arată că o bună documentare este esențială înainte de a face un astfel de pas. Costurile suplimentare pentru renovare, administrarea lucrărilor de la distanță sau dificultatea de a găsi specialiști în localități mici pot deveni provocări serioase.

Totuși, există și avantaje. În multe cazuri, proprietarii pot beneficia de facilități fiscale sau programe de sprijin pentru eficiență energetică, ceea ce poate reduce costurile totale.

Un proiect cu impact cultural și social

Pentru mulți cumpărători, achiziția unei case la 1 euro nu este doar o investiție imobiliară. Unii o consideră și o investiție culturală, prin care contribuie la salvarea tradițiilor și a patrimoniului local.

Renovarea unei case într-un sat istoric înseamnă, de fapt, participarea la un proiect mai amplu de regenerare a comunităților și de păstrare a identității culturale.