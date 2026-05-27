O femeie a fost împușcată de un câine, în parcarea unui magazin din SUA

Un incident neobișnuit petrecut în statul american Nebraska s-a soldat cu rănirea unei femei, după ce un câine a declanșat accidental o pușcă aflată într-un vehicul.

Poliția din orașul Scottsbluff a intervenit la un magazin de proximitate în urma unor apeluri care semnalau o împușcătură. La fața locului, agenții au descoperit o camionetă avariată și o femeie lovită în braț de un glonț, potrivit The Guardian.

În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că focul de armă a fost tras accidental, fără dubii. Potrivit acestora, incidentul s-a produs în momentul în care vehiculul a oprit în fața magazinului, iar câinele aflat pe bancheta din spate a început să alerge dintr-o parte în alta.

În circumstanțe încă neclare, animalul a acționat mecanismul puștii, care era încărcată și avea un cartuș introdus pe țeavă. Arma s-a descărcat, proiectilul avariind una dintre portierele camionetei și rănind o femeie aflată în apropiere.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile au precizat că rănile suferite nu îi pun viața în pericol.

Cazul readuce în atenție regulile privind transportul armelor de foc. Conform legislației din Nebraska, este ilegală transportarea unei puști încărcate într-un vehicul.