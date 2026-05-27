Acțiunile Ferrari se prăbușesc după ce producătorul auto a prezentat prima sa mașină complet electrică: Luce e subiect de glume online

3 minute de citit Publicat la 12:46 27 Mai 2026 Modificat la 12:47 27 Mai 2026

Ferrari a lansat primul său model complet electric. Sursa foto: Profimedia Images

Producătorul de mașini sport de lux Ferrari și-a prezentat primul automobil complet electric: modelul Luce, în valoare de 640.000 de dolari. Reacțiile de pe rețelele sociale la lansare au variat de la descrieri precum „direct la groapa de gunoi” până la „o adevărată lecție de design”. Marți, acțiunile companiei au scăzut cu peste 8% pe bursa din Milano și cu peste 5% la New York, potrivit BBC.

Noul model se îndepărtează de aspectul tipic al mașinilor Ferrari, fiind primul model cu cinci locuri al brandului italian, creat în colaborare cu agenția LoveFrom, fondată de fostul șef de design Apple, Sir Jony Ive.

Rivali din segmentul supercarurilor, precum Lamborghini și Porsche, și-au redus planurile pentru vehicule electrice din cauza cererii slabe și a concurenței intense din partea mărcilor chinezești.

Directorul executiv al Ferrari, Benedetto Vigna, a declarat la Roma că modelul Luce, care în italiană înseamnă „lumină”, a avut nevoie de cinci ani pentru a fi dezvoltat.

Papa Leon s-a urcat în noua mașină electrică Ferrari

Vigna i-a prezentat noua mașină și Papei Leon, marți, acesta luând loc în vehicul, la volanul automobilului.

Ferrari intenționează să lanseze vehiculul electric (EV) după ce anterior exclusese o astfel de mișcare, preferând în schimb să producă modele hibride alimentate atât cu benzină, cât și cu electricitate.

Modelul Luce funcționează cu câte un motor electric produs de Ferrari pentru fiecare roată, ceea ce ajută automobilul să atingă viteza de 60 mph (96 km/h) în aproximativ 2,5 secunde.

Compania a declarat că toate componentele sunt produse intern, astfel încât mașina să poată fi reparată de Ferrari și în viitorul îndepărtat, protejând astfel valoarea de revânzare a modelului Luce.

Tranziția marilor producători auto către vehicule electrice s-a confruntat cu obstacole majore în ultimii ani.

Constructori auto precum Ford și Volkswagen și-au concentrat din nou atenția asupra mașinilor pe benzină, în special în SUA, din cauza cererii slabe și a modificărilor de reglementare sub administrația președintelui Donald Trump, care a redus stimulentele pentru cumpărătorii de vehicule electrice.

Lansarea conceptului electric Jaguar a fost puternic criticată pentru abandonarea stilului clasic al brandului britanic.

Prezentarea modelului Luce de către Ferrari a fost întâmpinată cu critici similare.

Un utilizator de pe platforma X a scris: „Ferrari tocmai și-a distrus brandul, exact cum a făcut Jaguar. Asta merge direct la fier vechi.”

„Ce se întâmplă cu producătorii europeni de mașini de lux? Mai întâi Jaguar și acum Ferrari”, a postat un alt cont.

Totuși, nu toți comentatorii au reacționat negativ la noua mașină, o postare afirmând: „O adevărată lecție de design. Ferrari tocmai a prezentat uimitorul concept LUCE și este o schimbare totală de joc.”

Directorul de design al Ferrari, Flavio Manzoni, a declarat într-un interviu acordat YouTuberului Cleo Abram că criticii fac parte din procesul de inovare.

El a recunoscut că ideea unui Ferrari electric cu un design nou este „polarizantă”, dar crede că oamenii îl vor aprecia în lunile următoare.

Ferrari a mai spus că va continua să ofere și modele pe benzină și hibride alături de vehiculul său complet electric.

Alți mari producători auto și-au redus ambițiile privind mașinile electrice

Între timp, competitorii direcți ai Ferrari și-au redus ambițiile privind vehiculele electrice.

Lamborghini a renunțat la planurile de a lansa modele complet electrice, orientându-se în schimb spre hibride, invocând cererea redusă pentru vehicule electrice de lux premium.

Porsche din Germania și-a redus, de asemenea, planurile EV din cauza cererii slabe, fiind prinsă între vânzările slabe din China și tarifele din SUA.

Producătorii auto occidentali s-au confruntat și cu o concurență intensă din partea constructorilor chinezi, care pot produce vehicule mai rapid și mai ieftin.

Ferrari este cel mai valoros producător auto din Europa. Compania se bazează pe vânzarea unor mașini extrem de exclusive — o strategie care a ajutat Ferrari să se protejeze de mare parte din presiunea resimțită de rivalii săi.

Totuși, acțiunile Ferrari au scăzut cu peste 30% în ultimul an, reflectând declinul mai larg al brandurilor de lux, pe măsură ce inflația globală a afectat cererea pentru bunuri premium.