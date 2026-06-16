WP: China extinde arma comercială dincolo de pământuri rare. Beijingul a blocat negocierile SpaceX cu un gigant al energiei solare

China urmărește aceste noi restricții în același timp în care încearcă să își reducă dependența de produse furnizate de SUA. sursă foto: Getty Images

China își extinde discret regimul de control al exporturilor împotriva Statelor Unite și a aliaților americani, mergând dincolo de mineralele rare pentru a controla puncte-cheie care afectează industrii importante din SUA, potrivit investitorilor, liderilor de afaceri și analiștilor lanțurilor de aprovizionare, citați de The Washington Post.

Guvernul chinez și-a demonstrat anul trecut forța comercială ca răspuns la tarifele impuse de președintele Donald Trump, introducând un set amplu de restricții asupra mineralelor rare, esențiale pentru o gamă largă de produse tehnologice și produse în principal în China.

În timpul recentei vizite a lui Trump la Beijing, pe care acesta a descris-o drept „foarte reușită”, China a fost de acord să „abordeze preocupările SUA” legate de limitările privind pământurile rare, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Însă, în anul care a trecut de la anunțarea restricțiilor asupra pământurilor rare, Beijingul și-a extins și consolidat controlul asupra unei liste tot mai mari de exporturi, devenind tot mai abil în manipularea fluxului de mărfuri pentru a obține concesii politice de la Washington și pentru a-și menține avantajul comercial, spun analiștii.

După ce și-a folosit dominația asupra pământurilor rare pentru a contracara campania tarifară a lui Trump și pentru a urmări alte obiective geopolitice, precum pedepsirea Japoniei pentru poziția sa față de Taiwan, Beijingul are acum ambiția de a „modela comportamentul companiilor și țărilor din întreaga lume”, a declarat Liza Tobin, care a fost director pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate în administrațiile Trump și Biden.

„Intenția lor este să transforme și alte lanțuri de aprovizionare în arme, nu doar pe cele ale pământurilor rare”, a spus Tobin.

China urmărește aceste noi restricții în același timp în care încearcă să își reducă dependența de produse furnizate de SUA, precum cipurile avansate pentru computere. Rezultatul, spun analiștii, este o țară din ce în ce mai capabilă și mai dispusă să provoace dificultăți altor economii, protejându-se în același timp de represalii.

„Mineralele brute și rafinate reprezintă doar vârful aisbergului”

Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul de Afaceri SUA–China și publicat în această săptămână, peste o treime dintre companiile membre au declarat că au fost afectate de controalele chineze asupra exporturilor în ultimul an, cele mai lovite fiind companiile din domeniul auto și logistic.

„Mineralele brute și rafinate reprezintă doar vârful aisbergului”, a avertizat recent agenția de cercetare Rhodium Group, care a descris influența Beijingului de-a lungul întregului lanț industrial, incluzând produse precum plăci de siliciu, magneți permanenți, LED-uri și materiale pentru baterii.

„Aceste sectoare intermediare de producție creează un nivel suplimentar de puncte de blocaj, pe care Beijingul îl vizează”, a precizat Rhodium Group.

Consilieri de politici publice din China, precum Wang Minghui, director de cercetare în cadrul Departamentului Economiei Industriale al Consiliului de Stat, susțin că noile controale la export sunt concepute pentru a ajuta China să răspundă la „eforturile de limitare și suprimare” ale Statelor Unite.

Însă alții afirmă că strategia Beijingului este mai mult decât una defensivă.

„Există o logică în spatele acestor controale la export și nu este pur represivă”, a declarat Camille Boullenois, director asociat la Rhodium Group. „Beijingul folosește proactiv controalele asupra exporturilor pentru a-și menține punctele de influență.”

Unele dintre noile restricții ale Chinei au fost oficializate, de multe ori prin clasificarea bunurilor drept „cu dublă utilizare”, ceea ce înseamnă că pot avea aplicații militare. Însă multe restricții au fost impuse informal, provocând perturbări bruște ale activității economice fără nicio explicație oficială.

Un exemplu îl reprezintă utilajele complexe necesare pentru fabricarea celulelor solare.

Potrivit unor estimări, China controlează peste 80% din producția globală de echipamente solare. În 2024, conform datelor Asociației Industriei Fotovoltaice din China, țara a produs 92% din celulele și 97% din plăcile (wafer-ele) utilizate ca elemente de bază pentru panourile solare.

Pentru a reconstrui aceste lanțuri de aprovizionare în Statele Unite, mai ales în contextul în care inteligența artificială determină creșteri masive ale cererii de energie, companiile americane trebuie să cumpere echipamente de producție fabricate în principal în China.

Elon Musk, care a declarat că dorește să adauge în SUA capacități de producție pentru energie solară de 100 de gigawați, a început la începutul acestui an negocieri pentru achiziționarea de utilaje de la compania chineză Suzhou Maxwell.

Însă, în martie, autoritățile chineze au cerut companiei Suzhou Maxwell să suspende negocierile cu firmele lui Musk, Tesla și SpaceX, și să nu le vândă deocamdată echipamente, potrivit a două persoane din industria solară chineză care au cunoștință directă despre intervenție și care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a evita represaliile guvernamentale.

Nu a existat nicio „documentație oficială”, au spus aceste două persoane, însă guvernul și-a exprimat clar poziția. „Dacă ai vrea cu adevărat să exportezi, ai putea exporta. Toată lumea se teme doar” de eventuale sancțiuni ulterioare, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu situația Suzhou Maxwell.

Aceasta a indicat un raport recent al Reuters, potrivit căruia autoritățile chineze analizează restricții mai ample privind exportul de echipamente pentru producția solară către Statele Unite.

Pentru comunitatea de afaceri în ansamblu, aceste restricții fac parte din eforturile Beijingului de a demonstra că influența sa depășește domeniul pământurilor rare, a spus Cameron Johnson, consultant în lanțuri de aprovizionare din Shanghai. „Este un avertisment clar, care spune: avem ceva de care aveți nevoie”, a declarat el.