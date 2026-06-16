Rafinăria Petrotel rămâne cu porțile închise, deși americanii au dat undă verde: Blocaj juridic și datorii uriașe la firmele românești

Au trecut mai bine de două luni, însă Rafinăria Petrotel rămâne cu porțile închise. FOTO: Agerpres

Promisiunile privind redeschiderea rafinăriei Petrotel, deținută de rușii de la Lukoil, s-au blocat în interpretările juridice. Deși autoritățile române au anunțat că au reușit să negocieze cu americanii redeschiderea capacității de producție, porțile rafinăriei rămân închise, potrivit Antena 3 CNN.

Compania cu acționariat rusesc refuză să reia activitatea și susține că scrisoarea primită de la Washington este fără valoare juridică. Între timp, firmele românești care au făcut revizii au de recuperat datorii de milioane de euro, în timp ce securitatea energetică a României este pusă în pericol.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a anunțat pe 14 aprilie că România a primit garanții de la Washington pentru derogarea de la sancțiuni împotriva companiei Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel. „Este o veste uriașă pentru țara noastră. Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou”, a declarat atunci Bogdan Ivan.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat în aprilie, într-o conferință de presă, în marja summitului Inițiativei celor Trei Mări, că procedurile tehnice privind repornirea rafinăriei Lukoil Petrotel sunt dificile, dar că “probabil e o chestiunea de săptămâni” până când va fi reoperaționalizată.

“Deocamdată, partea americană a dat o derogare timp de 6 luni, până la sfârșit de octombrie. Această derogare e utilă pentru că zona cea mai sensibilă pe piața globală e motorina și rafinăria produce motorină. E mai ușor să cumperi petrol decât să cumperi motorină. Acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaționale”.

Blocaj juridic în cazul redeschiderii Rafinăriei Petrotel

Au trecut mai bine de două luni, însă Rafinăria Petrotel rămâne cu porțile închise. Blocajul este unul strict juridic. Deși statul român susține că prin adresa primită de la Trezoreria SUA motoarele rafinăriei pot fi pornite până spre final de octombrie, compania Lukoil refuză și susține că actul primit de la Washington este doar o scrisoare de îndrumare. Acest blocaj din acte împiedică, de fapt, țara noastră să acopere integral consumul intern de benzină prin producția proprie, dar și cel de kerosen.

Cele peste 300 de benzinării Lukoil funcționează în continuare, însă cu benzină și motorină importată. Chiar dacă problema nu este la tabela de prețuri, miza este securitatea energetică. Asta pentru că rafinăria asigura 21% din carburanții folosiți la nivel național. Porțile rămân închise din cauza acestui blocaj juridic, iar meciul pe acte face ca România să fie tot mai dependentă de importuri.

Datorii uriașe către firmele românești

Problema rafinăriei este dincolo de criza carburanților. Rafinăria a strâns datorii uriașe la firmele românești care au lucrat luni de zile la revizie. Un singur constructor local are de recuperat trei milioane de euro după ce a încasat un avans de 40% pentru munca depusă.

„Am făcut un nou demers către Departamentul de Stat al SUA, explicându-le poziția lor, care avea nevoie de o licență generală. Cred că dincolo de aceste chestiuni juridice care pot fi într-adevăr un motiv, dar pot fi și un pretext, există și alte condiții care în acest moment fac dificilă deschiderea rafinăriei. Petrotel Ploiești nu are capital de lucru în acest moment. Sunt și unele datorii neplătite către firmele care au lucrat la partea de mentenanță anuală a rafinăriei”, a explicat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Așadar, lipsa fluxului de numerar poate fi adevărata problemă pentru care rafinăria rămâne închisă. Specialiștii avertizează că, în cazul unei crize internaționale de aprovizionare, România ar avea probleme.

“În cazul în care vor exista pe piața internațională vreun eveniment fizic de genul bombardării unui petrolier care să impună efectiv limitări în aprovizionare, ar fi fost bine să avem pe teritoriul nostru capacități de rafinare suficiente”, a declarat Corina Murafa, expert în energie.

Antena 3 CNN a cerut și un punct de vedere de la compania rusească, în principal explicații pentru decizia de a nu reporni activitatea la rafinărie. Până la publicarea materialului nu a fost primit niciun răspuns.