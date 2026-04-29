Nicușor Dan, despre redeschiderea rafinăriei Petrotel: “E vorba de săptămâni. Sunt chestiuni tehnice dificile”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, într-o conferință de presă, în marja summitului Inițiativei celor Trei Mări că procedurile tehnice privind repornirea rafinăriei Lukoil Petrotel sunt dificile, dar că “probabil e o chestiunea de săptămâni” până când va fi reoperaționalizată:

“Deocamdată, partea americană a dat o derogare timp de 6 luni, până la sfârșit de octombrie. Această derogare e utilă pentru că zona cea mai sensibilă pe piața globală e motorina și rafinăria produce motorină. E mai ușor să cumperi petrol decât să cumperi motorină. Acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaționale”.

Întrebat când va fi reluată activitatea, Nicușor Dan a precizat: “Nu e ceva care e la noi. Dacă mă întrebați ca idee, probabil e o chestiune de săptămâni”.

Președintele a mai spus că România e mai puțin afectată de actuala criză a combustibilului, având în vedere că se extrage petrol și se produce o parte din motorină în țară:

“Pentru că noi extragem și producem o parte în România, noi suntem mai bine plasați decât alte țări. Este o criză globală care se pregigurează, dar România e mai bine plasată pentru că are propria extracție și propria producție”.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat, luni, că rafinăria Petrotel poate să fie redeschisă și ar trebui să înceapă să producă combustibil, deoarece România a primit o scrisoare din partea autorităților americane, care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor, relatează Agerpres.

Bogdan Ivan a spus că nu se va importa petrol din Federația Rusă, ci de la alți producători de petrol compatibil cu cel rafinat la Petrotel.