Cum explică Guvernul Bolojan contractul de consultanță din banii SAFE pentru casa de avocatură unde lucrează liberalul Băcanu

3 minute de citit Publicat la 21:36 19 Mai 2026 Modificat la 21:40 19 Mai 2026

Guvernul a contractat servicii juridice specializate pentru implementarea Planului național SAFE destinat industriei europene de apărare, în baza unui memorandum.

Noi detalii au fost prezentate marți în emisiunea “Decisiv” despre programul SAFE și contractele controversate de consultanță în care este implicată o firmă de avocatură în care activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu, în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Realizatoarea emisiunii “Decisiv”, Cătălina Porumbel, a prezentat explicația oferită de Guvern privind decizia Cancelariei premierului de a contracta casa de avocatură.

Cancelaria Premierului susține că a contractat servicii juridice specializate pentru implementarea Planului național SAFE destinat industriei europene de apărare, în baza unui memorandum aprobat de Guvern pe 26 februarie 2026 și în conformitate cu prevederile Legii achizițiilor publice.

Potrivit răspunsului oficial, prin memorandum a fost aprobat un buget total de 500.000 de lei fără TVA. Până în prezent au fost contractate servicii în valoare de 306.000 lei plus TVA, pentru pregătirea acordurilor de cooperare prevăzute în OUG 62/2025.

“Scopul serviciilor juridice este să transpună contractual și să asigure conformitatea juridică a acordurilor de cooperare industrială menționate anterior, în perspectiva localizării producției în România și a integrării industriei naționale în lanțurile europene de aprovizionare.

Astfel, rolul societății de avocați nu a fost cel de a negocia condiții comerciale legate de un program sau altul, ci de a propune mecanismele juridice ce asigură că industria din România va avea un impact pozitiv ca urmare a acestor contracte”.

Executivul afirmă că firma de avocatură nu a negociat condiții comerciale pentru programe sau contracte, ci a avut rolul de a propune mecanisme juridice care să asigure beneficii pentru industria românească.

Memorandumul a fost trecut la "confidențial"

Despre memorandumul invocat de Guvern, în care se precizează că statul român poate contracta servicii de consultanță, fostul secretar general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat că documentul a fost inițiat de Cancelaria Prim-ministrului și avizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de ordonator principal de credite pentru Cancelarie. De asemenea, memorandumul a fost trecut la "confidențial"

„A fost la confidențial, de aceea nu ați știut până acum de el. Am scrisoarea de la Cancelarie, semnată de secretarul general al Cancelariei”, a afirmat Radu Oprea.

De asemenea, acesta este și motivul pentru care memorandumul nu a apărut pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, pe data de 27 februarie.

Cum a contractat Guvernul firma de avocatură

De asemenea, Cancelaria Premierului a transmis solicitări de ofertă către patru companii de avocatură, selecția luând în calcul mai multe criterii:

1. Experiența și anvergura internațională, având în vedere domeniul și companiile care vor trebuie să facă producție în România;

2.Experiența relevantă în domeniul contractelor comerciale complexe, capacitatea de a asigura echipă multidisciplinară de avocați cu expertiză în domenii juridice relevante pentru implementarea SAFE;

3. Prețul serviciilor de asistență juridică.

“Multe din companiile internaționale sau companiile românești de renume și cu experiență similară au deja contracte cu industria de apărare, ceea ce a restrâns mult plaja de posibili ofertanți”, se mai precizează în răspuns.

Ofertele de preț care s-au primit de la cele patru companii, care respectau criteriile enunțate mai sus sunt, în ordine, 200.000 EUR + TVA, 113.900 EUR + TVA, 65.000 EUR + TVA, 60.000 EUR + TVA.

Cea de-a treia ofertă a fost retrasă de companie din cauza complexității proiectului și a posibilelor prejudicii de imagine. Serviciile juridice au fost contractate de la CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP (CMS România), care o oferit prețul cel mai scăzut dintre cele 4 companii care au transmis oferte și a căror ofertă a fost menținută, mai precizează Executivul.

Contractul are o perioadă determinată de 4 luni, iar valoarea acestuia este de 306.000 lei la care se adaugă TVA.

Echipa de avocați pusă la dispoziție de CMS este coordonată de către Horea Popescu, Managing Director - Europa Centrală și de Est și Managing Partner - România al CMS România, parte a grupului CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP cu sediul în Londra.