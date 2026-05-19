De la cosmetice la suplimente alimentare, companiile din Bulgaria se bat pe marca "Bangaranga” după Eurovision. Ce măsuri a luat Dara

Publicat la 22:25 19 Mai 2026 Modificat la 22:25 19 Mai 2026

O căutare în registrul Oficiului de Brevete din Bulgaria arată că există patru cereri pentru marca „Bagaranga”. FOTO: Profimedia Images

Numele piesei „Banagaranga”, care a cucerit scena Eurovision, a generat un interes uriaș pentru companii. După ce luni o companie de jocuri de noroc a solicitat ca „Banagaranga” să devină marcă europeană , marți existau deja patru cereri similare în Bulgaria. Echipa Darei a luat, de asemenea, măsuri și a emis o poziție pe această temă , în care îi îndeamnă pe cei care au depus cererile să își retragă acțiunile, potrivit mediapool.bg.

O căutare în registrul Oficiului de Brevete din Bulgaria arată că există patru cereri pentru marca „Bagaranga” de la solicitanți diferiți și pentru produse și servicii diferite.

Victoria Darei la Eurovision 2026 a transformat-o pe artista pop din Bulgaria într-un nume cunoscut la nivel internațional aproape peste noapte. De asemenea, numele cântecului, pe care chiar și cancelarul german Friedrich Merz l-a descris drept o „melodie memorabilă”, poate apărea pe băuturi răcoritoare și alcoolice, articole de papetărie, suplimente nutritive și chiar pe îmbrăcăminte sport .

Prima cerere la Oficiul Bulgar de Brevete a fost depusă pe 17 mai, la câteva ore după ce Dara a cucerit scena Eurovision. Aceasta a venit de la omul de afaceri Philip Harmandzhiev, care deține crama Damyanitsa, Chiflik Livadi și alte companii .

Harmandzhiev a solicitat înregistrarea mărcii cu litere chirilice și latine pentru a o utiliza pentru produse precum iaurt, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice, cu excepția berii . Omul de afaceri a depus o cerere de examinare formală. Mai târziu, marți, antreprenorul a indicat că renunță la cererea de brevet și este chiar gata să o transfere managerului de la Virginia Records, Stanislava Armutlieva .

Același lucru a fost făcut și de compania „Nutrend Bulgaria” EOOD , care se ocupă cu importul, exportul, producția și distribuția de suplimente alimentare. O verificare la Registrul Comerțului arată că administratorul companiei este Georgi Stoyanov, iar proprietarii sunt trei - Stefania Hristova, Petar Lazarov și Anton Antonov.

Companiile care vor să înregistreze marca "Banagaranga"

„Nutrend” a solicitat înregistrarea mărcii comerciale pe 18 mai. Compania intenționează să o utilizeze pentru diverse produse cosmetice, suplimente alimentare, îmbrăcăminte sportivă, produse lactate și băuturi sportive.

Numele celorlalți doi solicitanți care au cerut marca „Banagaranga” sunt ascunse, deoarece aceștia nu au solicitat o examinare formală , ci doar au depus o cerere de înregistrare.

Un solicitant dorește să utilizeze marca în domeniile educației, cateringului, activităților sportive și culturale și publicității. Celălalt dorește să utilizeze „Banagaranga” într-o gamă mai largă de bunuri și servicii - materiale tipărite și papetărie, produse alimentare de bază, băuturi răcoritoare și publicitate.

„Apariția mai multor cereri pentru «Banagaranga» în diferite clase nu este surprinzătoare. Mai degrabă arată că denumirea are acum un potențial comercial independent și că interesul pentru aceasta nu va rămâne limitat la scena muzicală ”, a declarat avocata Ralitsa Zayakova-Krușkova pentru Mediapool.

Ea este cea care a depus cererea de înregistrare a mărcii „Banagaranga” ca marcă europeană la Oficiul pentru Proprietatea Intelectuală al Uniunii Europene. Compania care a depus această cerere este încă secretă, dar s-a confirmat că este o companie bulgară cu experiență internațională în industria pariurilor.

Vestea a fost relatată pentru prima dată pe rețelele de socializare de către avocata Diana Popova, care activează în domeniul proprietății intelectuale. Potrivit acesteia, o denumire populară nu poate fi înregistrată legal ca marcă comercială dacă solicitantul face acest lucru cu scopul de a profita de faima altcuiva, iar aceasta este considerată o cerere cu rea-credință, iar marca este declarată invalidă.

Potrivit lui Zayakova-Hrușkova, însă, nu există încălcări legale sau rea-credință, iar cel mai firesc și așteptat lucru ar fi ca atât cântăreața, cât și producătorii ei să depună și o cerere de înregistrare a mărcii pentru numele melodiei.

„O astfel de cerere ar putea acoperi bunuri și servicii semnificative pentru sfera sa de interese - muzică, activități culturale, conținut digital, publicitate și licențiere de produse, precum și alte domenii legate de dezvoltarea brandului său artistic ”, a comentat expertul pentru Mediapool.

Ea a spus că în dezbaterea publică au apărut evaluări extreme bazate mai degrabă pe emoții decât pe cadrul legal. Potrivit acesteia, indiferent de reacția publicului, companiile din industria jocurilor de noroc sponsorizează adesea evenimente sportive, culturale și tehnologice.

Între timp, a devenit clar că, încă din martie, numele melodiei fusese rezervat ca domeniu pe două site-uri web, dar, din nou, nu de către echipa Darei. Un raport arată că o companie de cosmetice a rezervat domeniile bangaranga.bg și bangaranga.eu, la doar câteva zile după ce „Bagaranga” a fost aleasă drept melodia pe care Dara o va interpreta la Eurovision.

Domeniile au fost înregistrate de compania de cosmetice „Zehira” din Burgas, deținută de Ruska Stoyanova. Cererea de rezervare a domeniilor a fost făcută la începutul lunii martie, iar acestea sunt rezervate pentru un an.

Anunțul făcut de Dara privind înregistrarea mărcii

Marți, Dara însăși a comentat pe scurt subiectul în emisiunea „Na Kafe” de la Nova Television.

„Au încercat. Am crezut că e o singură persoană, dar s-a dovedit a fi cinci. Mulțumesc foarte mult, dar cumva se va întâmpla. Am luat deja măsuri și marca va fi a mea”, a spus ea.

Ulterior, casa de muzică Virginia Records, a luat și ea poziție pe această temă și a anunțat că va proteja drepturile de autor asupra melodiei începând cu 2023.

„Piesa Bangaranga, interpretată de Dara, se bucură deja de o recunoaștere publică excepțională, de o largă popularitate europeană și mondială. Drepturile de autor corespunzătoare au apărut asupra textului, titlului și tuturor elementelor protejabile ale operei în 2023, în conformitate cu legislația bulgară și europeană aplicabilă ”, a declarat compania.

Aceștia menționează că orice acțiuni de solicitare și înregistrare a mărcilor comerciale de către persoane care nu sunt titularii drepturilor relevante sau nu sunt autorizate în mod corespunzător vor fi considerate încercări de rea-credință de a însuși reputația și popularitatea altcuiva.

„Informăm toate părțile interesate că vor fi întreprinse acțiunile legale necesare pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale titularilor de drepturi”, a declarat Virginia.

Compania face apel la toți cei care au depus sau intenționează să depună astfel de cereri să „își retragă în mod voluntar și imediat acțiunile, pentru a evita proceduri administrative și judiciare ulterioare ”.

După ce Bulgaria a câștigat Eurovision, Burgas a intrat oficial în discuția privind orașul care ar putea găzdui ediția din 2027. Primarul Dimitar Nikolov a anunțat public că orașul de la malul mării își dorește să organizeze concursul, chiar dacă Sofia este considerată de mulți principala favorită, scrie Novinite.