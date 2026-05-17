Unde va organiza Bulgaria Eurovision 2027. Un oraș iubit de români cere să fie gazdă: „Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect”

2 minute de citit Publicat la 15:00 17 Mai 2026 Modificat la 15:00 17 Mai 2026

Burgas a intrat oficial în discuția privind orașul care ar putea găzdui Eurovision 2027, după victoria istorică obținută de Bulgaria la Viena. Primarul Dimitar Nikolov a anunțat public că orașul de la malul mării își dorește să organizeze concursul, chiar dacă Sofia este considerată de mulți principala favorită, scrie Novinite.

„Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui competiția. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”, a scris Nikolov pe Facebook.

El a adăugat că victoria Darei la Eurovision va avea efecte dincolo de concursul muzical, descriind succesul artistei drept „un basm modern pentru tineri: oricât de greu ar fi, să nu renunți niciodată”.

Dezbaterea privind orașul gazdă a început imediat după ce Bulgaria a obținut prima sa victorie la Eurovision. În timpul unei conferințe de presă la Viena, directoarea generală a Televiziunii Naționale Bulgare, Milena Milotinova, a declarat că Sofia se pregătește pentru posibilitatea de a organiza evenimentul anul viitor.

Potrivit regulilor Eurovision, țara câștigătoare primește dreptul de a găzdui concursul, însă decizia finală privind orașul gazdă este luată separat și nu revine automat capitalei.

Varna, orașul natal al Darei, a intrat și el în discuția publică, deși autoritățile locale nu au anunțat oficial o candidatură. Înaintea marii finale, primarul Varnei, Blagomir Kotsev, și-a exprimat public susținerea pentru cântăreață. „Varna își susține oamenii. DARA reprezintă nu doar Bulgaria, ci spiritul și energia unei noi generații de talent bulgar”, a scris el.

Mitropolitul Naum de Ruse a felicitat-o, de asemenea, pe artistă după victorie.

Ministrul Culturii, Evtim Miloshev, a declarat că rezultatul nu l-a surprins, susținând că piesa și spectacolul oferit de Dara câștigaseră deja un puternic avânt înainte de finală. „În cele din urmă, acesta este un concurs muzical. Talentul, emoția și artista DARA au contat pentru acest rezultat”, a spus el într-un interviu pentru BNT.

Miloshev a lăudat-o pe cântăreață, echipa ei de creație și Televiziunea Națională Bulgară, afirmând că succesul va crește semnificativ interesul internațional pentru cultura bulgară modernă. El a descris victoria la Eurovision ca fiind „o noapte fantastică și de neuitat” și a subliniat că astfel de realizări îi ajută pe bulgari să se unească, atât în țară, cât și în diaspora.

Premierul Rumen Radev a reacționat și el la scurt timp după victorie, numind succesul „o victorie bulgară cu rezonanță globală”. Într-o postare pe Facebook, el a scris că DARA a depășit „toate calculele complicate și prejudecățile votului” prin talent și profesionalism. „DARA este încă o dovadă că Bulgaria poate câștiga”, a adăugat premierul, încheind cu mesajul: „Bulgaria așteaptă Europa și lumea la Eurovision 2027.”