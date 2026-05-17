Panourile solare ar putea deveni mai scumpe. De ce acum ar putea fi momentul potrivit pentru investiție

5 minute de citit Publicat la 13:52 17 Mai 2026 Modificat la 13:52 17 Mai 2026

Incertitudinile geopolitice, problemele de aprovizionare și schimbările fiscale din China ar putea duce la creșterea prețurilor panourilor solare, scrie Euronews.

Energia solară, considerată odinioară o investiție scumpă, accesibilă mai ales celor cu venituri mari, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai ieftine surse de electricitate din lume. Prețul panourilor fotovoltaice a scăzut cu aproximativ 90% în ultimul deceniu. Potrivit Our World in Data, costurile scad cu aproape 20% de fiecare dată când capacitatea solară instalată la nivel global se dublează.

Și bateriile solare, folosite pentru stocarea energiei produse în timpul zilei, s-au ieftinit puternic. Din 2010, prețul acestora a scăzut tot cu aproximativ 90%, datorită progreselor tehnologice și producției la scară mare.

Uniunea Europeană consideră energia solară o parte esențială a tranziției către energie curată. În 2024, energia solară a reprezentat 23,4% din consumul de electricitate al UE. În luna iunie a anului trecut, soarele a fost principala sursă de electricitate produsă în blocul comunitar.

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, energia solară ajută Europa să reducă dependența de gaze și de alte combustibili fosili. O analiză recentă arată că energia produsă din soare a economisit Europei peste 100 de milioane de euro pe zi în luna martie, prin reducerea importurilor de gaze.

Dacă prețurile la energie rămân ridicate, mai ales din cauza riscurilor legate de Strâmtoarea Ormuz, economiile aduse de energia solară ar putea ajunge la 67,5 miliarde de euro până la finalul anului.

Conflictul din Orientul Mijlociu a crescut și interesul oamenilor pentru panouri solare și baterii de locuință. Mai multe companii energetice europene au raportat o creștere a cererilor din partea clienților.

Totuși, tocmai această cerere tot mai mare, împreună cu schimbările fiscale din China și scumpirea unor materii prime, ar putea duce la creșteri de preț.

Europa depinde masiv de panourile solare din China

Deși UE vrea energie mai curată, mai ieftină și mai sigură, Europa depinde în mare măsură de importuri pentru panourile fotovoltaice.

În 2024, Uniunea Europeană a importat produse pentru energie verde în valoare de 14,6 miliarde de euro. Din această sumă, 11,1 miliarde de euro au reprezentat panouri solare.

China a fost principalul furnizor, acoperind 98% din importurile de panouri solare ale UE. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, China a investit peste 50 de miliarde de dolari în noi capacități de producție fotovoltaică, de zece ori mai mult decât Europa. Din 2011, industria solară chineză a creat peste 300.000 de locuri de muncă.

Astăzi, China controlează peste 80% din etapele globale de producție ale panourilor solare.

„Producătorii chinezi au ajuns la o scară și la costuri care nu pot fi egalate în afara Chinei”, a declarat Jannik Schall, de la startup-ul 1KOMMA5°, pentru Euronews Earth.

El spune că există fabrici și în Europa, dar cele mai multe se ocupă doar de asamblarea finală a panourilor și nu pot concura cu producătorii chinezi la preț.

Totuși, dominația Chinei nu a adus doar avantaje. Concurența foarte dură a împins multe companii chineze să vândă sub costul de producție. Un raport al Agenției Internaționale pentru Energie arată că firmele chineze din sectorul solar au acumulat pierderi nete de aproximativ 5 miliarde de dolari de la începutul anului 2024.

În acest context, China a decis să reducă sprijinul fiscal acordat exporturilor de produse solare și baterii. De la 1 aprilie 2026, rambursarea TVA de 9% pentru exporturile de produse solare a fost eliminată. Pentru baterii, rambursarea TVA a fost redusă de la 9% la 6%, urmând să fie eliminată complet de la 1 ianuarie 2027.

Înainte ca noile reguli să intre în vigoare, exporturile chineze de panouri solare au crescut puternic. Multe țări au încercat să cumpere rapid, înainte ca prețurile să urce. Potrivit centrului de analiză Ember, în martie 2026, mai multe state europene, inclusiv Franța, Italia, Polonia și România, au atins niveluri record ale importurilor de panouri solare din China.

Vor crește prețurile panourilor solare?

„Eliminarea rambursării TVA la export din China va duce, singură, la o creștere de aproximativ 10% a prețurilor modulelor solare”, a explicat Schall.

Un ziar britanic a scris deja că un instalator de panouri solare a fost nevoit să ceară cu aproximativ 918 euro mai mult pentru o instalație obișnuită pe acoperiș.

Totuși, experții spun că scumpirile nu se vor vedea imediat peste tot. Piața nu reacționează instantaneu, iar impactul va apărea treptat. Analiștii nu cred nici că cererea pentru panouri solare va scădea puternic, deoarece energia solară rămâne competitivă ca preț.

Situația arată însă că și energia regenerabilă poate fi afectată de tensiuni geopolitice, taxe, materii prime și probleme de aprovizionare.

Firma InfoLink Consulting, specializată în analiza pieței solare, spune că prețurile pentru proiectele mari, cum sunt parcurile solare, au crescut ușor în ultimele săptămâni. Totuși, numărul mare de comenzi a limitat creșterea medie a prețurilor. În schimb, sistemele solare mai mici, precum cele montate pe acoperișuri sau copertine, au continuat să se ieftinească ușor.

Argintul, material esențial pentru panourile solare

Pentru a înțelege de ce prețurile panourilor pot fluctua, este important de știut din ce sunt fabricate acestea. Panourile solare sunt făcute în principal din sticlă, plastic și aluminiu. Dar ele conțin și argint, un metal foarte bun conductor de electricitate și căldură.

Deși reprezintă mai puțin de 5% din greutatea unui panou, pasta de argint poate ajunge să reprezinte până la 30% din costul unei celule solare.

Potrivit Silver Institute, aproximativ 4.000 de tone de argint au fost folosite în 2023 pentru producția de panouri fotovoltaice. Această cantitate reprezintă 14% din consumul mondial de argint.

Specialiștii estimează că ponderea ar putea urca la 20% până în 2030.

Din acest motiv, producătorii chinezi încearcă să înlocuiască argintul cu metale mai ieftine, precum cuprul. O astfel de schimbare ar putea aduce economii de aproximativ 15 miliarde de dolari pe an industriei solare.

Problema este că și prețul cuprului a crescut în ultimii ani, deși mai lent decât cel al argintului.

„Din cauza incertitudinilor geopolitice, a problemelor de aprovizionare și a cererii tot mai mari venite din partea centrelor de date pentru inteligență artificială, prețurile cuprului, aluminiului și litiului au crescut semnificativ din ultimul trimestru al anului 2025”, a explicat Schall.

El spune că prețul argintului a crescut cu peste 150% în doar câteva săptămâni, la începutul lui 2026. Astfel, argintul a devenit unul dintre cei mai importanți factori de cost pentru panourile solare. Aceste scumpiri ale materiilor prime vor ajunge treptat la consumatori, cel mai probabil în această vară.

În ciuda incertitudinilor, experții subliniază că panourile solare sunt încă mult mai ieftine decât în 2023, cu aproximativ 50%. Energia solară rămâne astfel una dintre cele mai accesibile surse de electricitate din lume.