OMS declară focarul de Ebola din Congo şi Uganda „urgenţă” de interes internaţional

2 minute de citit Publicat la 09:36 17 Mai 2026 Modificat la 09:36 17 Mai 2026

Ebola este o boală severă, cu o rată ridicată a mortalității. Foto: Getty Images

Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de Ebola din provincia Ituri, în estul Republicii Democrate Congo, ca fiind urgență de sănătate publică de interes internațional. OMS a anunțat că au fost raportate aproximativ 246 de cazuri suspecte și 80 de decese. Epidemia nu este considerată o urgență pandemică, scrie BBC.

Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că există încă „neclarități” privind numărul real al persoanelor infectate și zonele în care virusul s-a răspândit.

Actualul focar este provocat de virusul Bundibugyo, o tulpină a Ebola pentru care nu există medicamente sau vaccinuri aprobate.

Potrivit OMS, au fost confirmate în laborator opt cazuri. Alte cazuri suspecte și decese au fost raportate în trei zone sanitare, inclusiv în Bunia, capitala provinciei Ituri, și în orașele miniere Mongwalu și Rwampara.

OMS a mai transmis că virusul a trecut granița în Uganda, unde au fost confirmate două cazuri.

Autoritățile ugandeze au anunțat că un bărbat de 59 de ani, care a murit joi, a fost testat pozitiv.

Țările vecine cu RD Congo sunt considerate expuse unui risc ridicat, din cauza deplasărilor populației, comerțului și călătoriilor.

OMS a recomandat ca RD Congo și Uganda să înființeze centre de urgență pentru monitorizarea situației, identificarea contactelor și aplicarea măsurilor de prevenire a infectării. Pentru a limita răspândirea virusului, persoanele confirmate cu Ebola trebuie izolate imediat și tratate până când două teste specifice pentru virusul Bundibugyo, făcute la cel puțin 48 de ore distanță, ies negative.

Țările aflate la granița cu zonele afectate ar trebui să își întărească supravegherea medicală și raportarea cazurilor.

OMS a precizat însă că statele din afara regiunii afectate nu ar trebui să închidă granițele sau să restricționeze călătoriile și comerțul. Agenția spune că astfel de măsuri sunt de obicei luate din teamă și nu au bază științifică.

Ebola a fost descoperită pentru prima dată în 1976, pe teritoriul actualei Republici Democrate Congo. Se crede că virusul s-a transmis inițial de la lilieci. Acesta este al 17-lea focar de Ebola din țară.

Boala se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, mai ales prin răni sau piele lezată. Ebola poate provoca sângerări severe și insuficiență de organ. Primele simptome sunt febra, durerile musculare, oboseala, durerile de cap și durerile în gât. Ulterior pot apărea vărsături, diaree, erupții pe piele și sângerări.

Nu există un tratament dovedit care să vindece Ebola. Potrivit OMS, rata medie a mortalității este de aproximativ 50%.

Africa CDC avertizase anterior că riscul de răspândire este ridicat, mai ales din cauza zonelor urbane Rwampara și Bunia și a activităților miniere din Mongwalu.

Directorul executiv al Africa CDC, dr. Jean Kaseya, a spus că deplasările importante ale populației între zonele afectate și țările vecine fac necesară o coordonare regională.

În ultimii 50 de ani, aproximativ 15.000 de oameni au murit din cauza Ebola în țări africane. Cel mai grav focar din RD Congo a avut loc între 2018 și 2020, când aproape 2.300 de persoane au murit. Anul trecut, 45 de persoane au murit în urma unui focar izbucnit într-o regiune izolată.