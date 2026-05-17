Poliţiştii au dat 1.041 de amenzi după ce 5.300 de vehicule au fost verificate într-o razie la care au participat şi inspectorii RAR

1 minut de citit Publicat la 09:18 17 Mai 2026 Modificat la 09:19 17 Mai 2026

Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că aproape 5.300 de autoturisme şi motociclete au fost verificate, într-o razie de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, la care au participat şi inspectorii RAR. 1.041 de amenzi au fost aplicate şi 89 de permise de conducere reţinute, în doar 4 ore. De asemenea, oamenii legii au retras 140 de certificate de înmatriculare, pentru deficienţele tehnice ale vehiculelor.

"În noaptea de 16/17 mai a.c., Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a coordonat o acţiune, la nivel naţional, la care au participat poliţiştii rutieri, de ordine publică, acţiuni speciale şi echipaje canine, din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român.

Scopul acţiunii l-a reprezentat creşterea gradului de siguranţă rutieră, prin prevenirea accidentelor de circulaţie înregistrate pe fondul conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice/substanţelor interzise, şi comportamentului agresiv", a comunicat IGPR.

După ce oamenii legii au verificat vehiculele alături de inspectorii RAR, au fost retrase 140 de certificate de înmatriculare, pentru deficienţele tehnice constatate.

Au fost efectuate testări cu dispozitivele etilotest/alcooltest şi cu aparatele din dotare şi au rezultat teste pozitive la alcool în cazul a 39 de şoferi, iar în 4 cazuri rezultatul a fost pozitiv la o substanţă psihoactivă, a mai transmis sursa amintită.