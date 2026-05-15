Avertizare ANM: Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în aproape jumătate de țară. Harta cu zonele vizate

Modificat la 10:17 15 Mai 2026

Publicat la 10:17 15 Mai 2026

<1 minut de citit Publicat la 10:17 15 Mai 2026 Modificat la 10:17 15 Mai 2026

Vremea se strică brusc de sâmbătă în mare parte din țară / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, în intervalul 16 mai, ora 14 - 17 mai, ora 12, valabilă în județe din sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat vor fi vijelii.