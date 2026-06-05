Ploi și vijelii în București, la final de săptămână. Prognoza specială pentru Capitală

Vreme instabilă în toată țara / FOTO: Getty Images

Se anunță un final de săptămână cu ploi și vânt în București, potrivit prognozei speciale emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Capitala se va afla sâmbătă sub cod galben de furtuni.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 05.06.2026 Ora 12:00 - 06.06.2026 Ora 09:00

Vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi seara, când vor fi posibile averse. Vântul va sufla până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 06.06.2026 Ora 09:00 - 06.06.2026 Ora 23:00

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse cantități de apă acumulate, în general, de 15...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 50...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade.

În intervalul 06 iunie, ora 12 - 06 iunie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată.