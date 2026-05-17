Un tânăr a dezvăluit cum a reuşit să plătească puţin peste 400 de euro pentru o vacanţă în Mexic

În suma de aproape 420 de euro au fost incluse zborurile și cazarea pentru o singură persoană.

Un pasionat de călătorii a dezvăluit o metodă mai puțin cunoscută pentru a prinde vacanțe ieftine de ultim moment. "Vacanța mea în Mexic a costat aproape 420 de euro folosind o metodă de rezervare", a declarat bărbatul, relatează Daily Express. El nu a mers singur, ci împreună cu soţia lui şi, împreună, ei au plătit puţin peste 620 de euro pentru concediul în țara aztecilor, preferată de milioane de oameni din întreaga lume.

Un tânăr, cunoscut pe TikTok sub numele Byseyi, i-a uimit pe pasionații de vacanțe după ce a împărtăşit costul redus al escapadei sale mexicane de o săptămână. El şi-a detaliat strategia de economisire a banilor într-un videoclip postat pe celebra reţea socială.

Potrivit declaraţiilor acestuia, el a intrat pe site-ul celor de la TUI, cel mai mare grup de turism din lume, unde a verificat ce oferte de zboruri last-minute există. Iar surpriza a fost uriaşă. "Așa am călătorit eu și soția mea în Mexic timp de o săptămână cu aproximativ 420 de euro, de persoană, incluzând zborurile și cazarea", a spus bărbatul pe filmarea postată pe contul lui de TikTok.

Postarea a devenit virală pe platformă, adunând peste 115.000 de vizualizări și 14.000 de aprecieri.

"Dacă poți călători în ultimul moment, intră pe ofertele de zboruri last-minute ale celor de la TUI, în secțiunea de zboruri de pe site-ul lor. Şi asta pentru că ei încearcă să scape de aceste zboruri de ultim moment și să nu rămână cu locuri goale. Așa am ajuns să rezervăm un zbor pentru două persoane către Cancun, Mexic, pentru 621 de euro, în total", a mai povestit tânărul.

El şi soţia lui au găsit o cazare bună și ieftină în Tulum, pentru aproape 215 euro (185 de lire).

"Și chiar și acum, dacă intri pe site, vei vedea un zbor către Republica Dominicană la aproximativ 445 euro (384 de lire), dacă poți călători în luna mai", a mai precizat acesta în clipul pe care l-a făcut public luni, 11 mai.



În comentarii, un utilizator TikTok a scris: "Mulțumesc că mi-ai reamintit că munca remote completă este un avantaj". Un altul a fost de acord şi a spus: "Visul unui nomad digital… hai să verific TUI".

Altcineva a povestit într-un comentariu: "TUI m-a dus în Aruba cu aproape 230 euro (196 de lire) dus-întors, direct, cel mai tare".

Un alt utilizator TikTok a adăugat: "Îmi plac aceste oferte, dar nu funcționează pentru cei care vor să viziteze mai multe orașe într-o țară. Dar sunt grozave când vrei pur și simplu să mergi oriunde".