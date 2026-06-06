Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de vijelii. Lista localităţilor vizate

1 minut de citit Publicat la 12:15 06 Iun 2026 Modificat la 12:36 06 Iun 2026

Cod portocaliu de vijelii pentru mai multe localităţi din judeţul Vrancea. Foto: Hepta

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, un Cod portocaliu de vijelii în mai multe localităţi din judeţele Ilfov și Vrancea. Meteorologii au avertizat că vor fi semnalate, local, şi ploi torenţiale.

UPDATE 12.35 Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de vijelii și pentru județul Ilfov, valabil până la 13.40.

În localiățile Voluntari, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos, Dobroești se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2...4 cm), intensificări ale vântului.

Știrea inițială

Codul portocaliu de vijelii va afecta, în intervalul 12.00 - 13.00, următoarele localităţi din judeţul Vrancea: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Reghiu, Nistorești, Paltin, Paulești, Negrilești, Andreiașu de Jos, Năruja, Valea Sării, Bârsești, Spulber;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici(1...2 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 15...25 l/mp.

Cod galben de ploi pentru aproape toată țara, până duminică seara

Altfel, de sâmbătă, la prânz, până duminică seara, aproape toată ţara se ablă sub un Cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Prima avertizare intră în vigoare sâmbătă, de la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00, și afectează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și zonei de munte, dar și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Apoi, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă de sâmbătă, ora 23:00 până duminică, ora 8:00.

ANM a mai emis o nouă atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă duminică, în intervalul orar 12:00-21:00 în Carpaţii Orientali, jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul şi sud-vestul Moldovei.