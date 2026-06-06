Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori

3 minute de citit Publicat la 18:00 06 Iun 2026 Modificat la 18:00 06 Iun 2026

Clădirea are trei niveluri, găzduiește 12 apartamente și oferă aproximativ 800 de metri pătrați de spațiu locuibil. Foto: Plurial Novilia / Instagram

În cartierul Bezannes din orașul francez Reims a fost inaugurat primul bloc de locuințe sociale din Franța construit prin imprimare 3D direct pe șantier. Proiectul, denumit ViliaSprint2, aparține dezvoltatorului de locuințe sociale Plurial Novilia și este considerat în prezent cel mai mare imobil rezidențial imprimat 3D din Europa, potrivit acpresse.fr.

Clădirea are trei niveluri, găzduiește 12 apartamente și oferă aproximativ 800 de metri pătrați de spațiu locuibil. Atât structura de rezistență, cât și pereții au fost realizați prin imprimare direct pe amplasament, cu ajutorul unui robot specializat.

Cum a fost construit blocul

Pentru realizarea proiectului a fost folosită imprimanta industrială BOD2, dezvoltată de compania daneză Cobod și operată de firma PERI 3D Construction. Sistemul funcționează prin depunerea succesivă a straturilor de beton, formând treptat pereții portanți și elementele de fațadă.

Potrivit reprezentanților PERI 3D Construction, experiența acumulată în cadrul acestui proiect va permite, în viitor, accelerarea ritmului de execuție și reducerea costurilor pentru construcțiile similare.

Beton special, cu emisii reduse de carbon

Materialul utilizat a fost dezvoltat de Holcim și reprezintă o versiune specială de beton destinată imprimării 3D. Formula include microfibre sintetice care înlocuiesc parțial armăturile tradiționale și oferă rezistență suplimentară structurii.

Betonul face parte din gama de materiale cu emisii reduse de carbon, iar producătorul susține că amprenta sa de CO₂ este cu cel puțin 30% mai mică decât cea a betonului convențional.

Spre deosebire de multe proiecte similare, care folosesc mortare speciale mai ușor de imprimat, dezvoltatorii au ales un beton complet, cu agregate de până la 8 milimetri, considerat mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și ecologic.

Lucrările au fost finalizate mai repede decât se estima

Procesul de imprimare a început în martie 2025 și s-a încheiat după doar 34 de zile efective de lucru, cu mult sub estimarea inițială de 50 de zile.

Reducerea duratei s-a datorat optimizării montajului planșeelor prefabricate și diminuării numărului de repoziționări ale imprimantei pe șantier. În total, întregul proiect a fost finalizat în aproximativ 12 luni.

Potrivit dezvoltatorului, tehnologia nu doar că reduce timpul de execuție, ci contribuie și la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru echipele de pe șantier.

De două ori mai puțini muncitori

Pentru a evalua avantajele reale ale tehnologiei, Plurial Novilia a construit pe aceeași parcelă un al doilea bloc aproape identic, folosind metode clasice de construcție.

Compararea celor două șantiere a arătat diferențe importante. Pentru imprimarea structurii au fost necesari doar trei operatori, în timp ce construcția tradițională a avut nevoie de șase muncitori.

Operatorii imprimantei au controlat întregul proces de pe tablete, fără să manipuleze materiale grele. În paralel, o echipă redusă s-a ocupat de montarea stâlpilor din beton armat și a elementelor structurale care nu puteau fi imprimate.

Planșeele, casa scării și puțul liftului au fost realizate prin metode convenționale.

Potrivit constructorilor, imprimarea 3D reduce riscul accidentelor și al afecțiunilor musculo-scheletice, o problemă frecventă în sectorul construcțiilor.

Mai puține deșeuri și consum redus de materiale

Un alt avantaj observat a fost reducerea impactului asupra mediului. Deoarece pereții au fost imprimați direct pe șantier, nu a mai fost necesară fabricarea și transportul unor elemente prefabricate.

În etapa de structură, cantitatea de deșeuri a fost redusă cu aproximativ 50%, iar numărul transporturilor cu beton a scăzut semnificativ.

De asemenea, tehnologia permite realizarea unor forme arhitecturale complexe fără costuri suplimentare. În cazul proiectului din Reims, arhitecții au ales fațade și volume curbe, iar această optimizare a redus consumul de beton cu aproximativ 10% comparativ cu clădirea construită prin metode tradiționale.

Următorul pas: un bloc de până la 50 de apartamente

ViliaSprint2 nu este primul proiect de acest fel al dezvoltatorului francez. În 2022, compania a finalizat un ansamblu format din cinci case ale căror pereți au fost imprimați într-o fabrică.

Acum, Plurial Novilia pregătește o nouă etapă. Pentru 2027 este planificat un complex rezidențial cu aproximativ 40-50 de apartamente, realizat tot prin imprimare 3D, dar cu tehnologii și materiale îmbunătățite.

Obiectivul este reducerea suplimentară a costurilor, accelerarea construcției și diminuarea emisiilor de carbon.