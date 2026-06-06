Europa a economisit 136 de milioane de euro pe zi de când a început războiul din Iran. Cum a reușit

Energia eoliană și solară au reprezentat un record de 30% din electricitatea UE, depășind combustibilii fosili cu doar un procent.

Europa a economisit aproximativ 136 de milioane de euro pe zi de când a început războiul din Iran datorită energiei regenerabile, relatează Euronews. Anul trecut energia eoliană și solară au generat mai multă electricitate în UE decât combustibilii fosili pentru prima dată în istoria sa. Țările care conduc tranziția verde sunt Austria, Suedia și Danemarca.

Energia solară contribuie la protejarea Europei de costurile împovărătoare ale importurilor de combustibili fosili, în timp ce războiul cu Iranul continuă să mențină prețurile petrolului și gazelor la niveluri foarte ridicate.

Țițeiul Brent, utilizat ca reper global pentru prețul petrolului, rămâne deosebit de volatil din cauza controlului exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, un coridor strategic prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Joi, 4 iunie, petrolul Brent se tranzacționa la 95 de dolari (81 de euro) pe baril, cu 20 de euro mai mult decât în ziua dinaintea începerii războiului (27 februarie). De asemenea, prețul de referință al gazelor naturale pe piața olandeză TTF a crescut puternic de la izbucnirea conflictului, înregistrând în anumite perioade din martie un salt de aproape 50%.

Economii de 136 de milioane de euro pe zi

O nouă analiză realizată de organizația SolarPower Europe arată că utilizarea energiei solare a economisit Europei 12,8 miliarde de euro până la data de 2 iunie, echivalentul unei economii medii de 136 de milioane de euro pe zi.

„Cetățenii Europei se îndreaptă către energia solară în acest moment de criză. Lecțiile ultimelor 100 de zile (de război) ar trebui să ne determine să accelerăm implementarea soluțiilor de flexibilitate fără combustibili fosili, precum stocarea energiei în baterii, care pot amplifica beneficiile producției europene de energie regenerabilă”, a declarat Walburga Hemetsberger, directorul general al SolarPower Europe.

Hemetsberger susține că această strategie poate reduce facturile la energie ale europenilor și poate contribui la construirea unei Europe „mai sigure și mai competitive”, însă avertizează că sunt necesare măsuri concrete și instrumente de finanțare din partea Uniunii Europene pentru a menține ritmul investițiilor.

Cum protejează energiile regenerabile Europa de scumpirea gazelor

Mai multe state europene au demonstrat deja beneficiile transformării sistemelor energetice prin investiții în tehnologii verzi înainte de războiul cu Iranul.

Din 2019, Spania și-a dublat capacitatea instalată de energie eoliană și solară, adăugând peste 40 GW în mixul energetic. Pentru comparație, o centrală cu o capacitate de 1 GW poate alimenta aproximativ 876.000 de gospodării timp de un an, dacă acestea consumă în medie 10.000 kWh de electricitate anual.

„Creșterea capacităților eoliene și solare din Spania a redus cu 75% influența producătorilor scumpi pe bază de combustibili fosili asupra prețului energiei electrice din 2019 încoace.

Această scădere a orelor în care prețul energiei electrice era legat de costul energiei pe gaz a fost mai rapidă decât în alte țări dependente de gaz, precum Italia și Germania”, a arătat un raport al Ember publicat anul trecut.

Pe piețele europene de energie electrică, cel mai scump producător care funcționează pentru a acoperi cererea, de obicei combustibilii fosili, stabilește prețul angro orar al electricității. Totuși, pe măsură ce crește producția din tehnologii mai ieftine, precum eolianul și solarul, acestea înlocuiesc gazul și cărbunele, ceea ce face ca combustibilii fosili să stabilească mai rar prețul.

Recordul energiei eoliene a ajutat și Marea Britanie să atingă un nou record al energiei regenerabile, în ciuda afirmațiilor „fanteziste” că țara are nevoie să foreze în Marea Nordului pentru petrol.

Pe 26 martie, producția de energie eoliană din Regatul Unit a atins un nou maxim de 23.880 megawați, suficient pentru a alimenta 23 de milioane de locuințe.

„Energia eoliană a furnizat mai mult de jumătate din electricitatea Marii Britanii în această perioadă record, iar este foarte important că mai devreme în aceeași zi energia eoliană și solară ieftină au scos gazul scump din sistemul nostru energetic – producția pe bază de gaz a scăzut la cel mai mic nivel din aproape doi ani, reprezentând doar 2,3% din electricitatea noastră.

Asta este ceea ce arată tranziția energetică în practică și arată de ce trebuie să continuăm să dezvoltăm un portofoliu ambițios de noi proiecte de energie curată în anii următori”, a spus Tara Singh de la RenewableUK.

Țările din UE campioane la tranziția verde

În 2025, energia eoliană și solară au generat mai multă electricitate în UE decât combustibilii fosili pentru prima dată, marcând ceea ce experții au numit un „moment major” în tranziția către energie curată.

Un raport al Ember arată că energia eoliană și solară au reprezentat un record de 30% din electricitatea UE, depășind combustibilii fosili cu doar un procent.

În 2024, Austria a fost lider în Europa ca țară cu cea mai mare pondere de electricitate verde (90%), susținută de cele 16 hidrocentrale ale sale.

Suedia a fost pe locul doi, cu 88%, alimentată în principal de energie eoliană și hidro, iar Danemarca pe locul trei, cu 80% din energie provenind din surse regenerabile.

Aceasta a fost urmată de Georgia (68,4%), Portugalia (65,8%), Spania (69,7%) și Croația (58%). Malta s-a clasat pe ultimul loc, cu doar 10,7% energie din surse regenerabile.