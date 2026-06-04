De la facturi uriașe la investiții în energie verde. Cum s-au reinventat companiile în urma crizei energetice

În ultimii cinci ani, capacitățile de producere a energiei regenerabile din Republica Moldova au crescut de peste 12 ori. Foto: Getty Images

Craiova găzduiește o nouă ediție a Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, care reunește 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune, alături de peste 20 de speakeri și traineri. În cadrul conferinței, una dintre temele centrale a fost adaptarea mediului de afaceri la provocările generate de criza energetică din ultimii ani.

Reprezentantul Nova Power & Gas, Cătălin Marian, a explicat că antreprenorii au fost nevoiți să își regândească strategiile în contextul schimbărilor majore de pe piața energiei.

„Fiecare antreprenor se adaptează. Ultimii ani au fost extrem de dinamici din punct de vedere al antreprenoriatului pe partea de energie. În 2022, conflictul din Ucraina a dus la o creștere a prețurilor gazului. Gazul a crescut și mai mult în septembrie 2022, când conductele Nord Stream au explodat. Practic, atunci totul s-a dat peste cap”, a declarat Cătălin Marian.

Acesta a apreciat măsurile adoptate de autorități pentru limitarea efectelor crizei asupra economiei și populației.

„În aceste momente, statul a intervenit. Statul a făcut foarte bine că a intervenit. A limitat prețurile energiei și ale gazului la anumite niveluri, pentru ca mediul economic să își poată continua evoluția. La fel, statul a protejat și consumatorii casnici”, a spus reprezentantul Nova Power & Gas.

Potrivit acestuia, antreprenorii nu au așteptat doar soluții din partea autorităților, ci au început să investească în tehnologii care să le reducă dependența de fluctuațiile pieței energetice.

„Dar ce au făcut antreprenorii în aceste momente? Au început să își monteze panouri fotovoltaice, au început să își monteze baterii de stocare, au început să își cumpere mașini electrice și echipamente mult mai eficiente din punct de vedere energetic”, a explicat Cătălin Marian.

Pentru a ilustra schimbarea de perspectivă din mediul de afaceri, acesta a oferit exemplul unui antreprenor care a investit într-un utilaj performant.

„Am mai dat acest exemplu. Am un prieten care are un echipament cu care taie tablă cu laser. Și-a cumpărat un echipament extrem de eficient energetic, care consumă foarte puțin. Mi-a spus că pe el nu îl mai interesează, de fapt, prețul energiei. Discuția a fost dusă total în altă parte”, a afirmat reprezentantul companiei.

Mesajul transmis în cadrul evenimentului a fost că, într-un context economic marcat de volatilitate și costuri în continuă schimbare, avantajul competitiv nu mai vine doar din negocierea prețului energiei, ci din investițiile în eficiență energetică, tehnologii moderne și soluții care reduc consumul pe termen lung.