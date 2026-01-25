Ce ţări din Europa produc cea mai multă energie verde. Locul surprinzător ocupat de România în clasamentul Eurostat

1 minut de citit Publicat la 14:07 25 Ian 2026 Modificat la 14:10 25 Ian 2026

Într-un top al ţărilor care consumă "electricitate verde", România se află la mijlocul clasamentului, cu o pondere de 47,6%. sursa foto: Getty

Conform unui raport Eurostat, utilizarea totală din surse regenerabile în UE a ajuns aproape la 50%, determinată de energia hidroelectrică și, din ce în ce mai mult, de energia solară. Într-un top al ţărilor care consumă "electricitate verde", România se află la mijlocul clasamentului (locul 14), cu o pondere de 47,6%. Austria, ţara de pe prima poziţie, are o rată de utilizare a energiei electrice verzi de aproape 90%, generată de 16 centrale hidroelectrice.

Suedia ocupă un loc al doilea, cu 88%, fiind alimentată în principal de vânt și apă, în timp ce o altă țară nordică, Danemarca, urmează pe locul trei, cu 80%, datorită rețelei sale extinse de parcuri eoliene terestre și offshore, notează şi Euronews.

Ponderi de peste 50% au fost în Portugalia (65,8%), Spania (59,7%), Croația (58%), Letonia (55,5%), Finlanda (54,3%), Germania (54,1%), Grecia (51,2%) și Țările de Jos (50,5%).

România, cu 47,6%, se află la jumătatea clasamentului, pe locul 14.

La polul opus, ponderea electricității din regenerabile a fost de sub 25% în Malta (10,7%), Cehia (17,9%), Luxemburg (20,5%), Ungaria și Cipru (ambele cu 24,1%) și Slovacia (24,9%).

Consumul de energie electrică verde în Uniunea Europeană a crescut vertiginos în ultimele două decenii. În 2004, aceasta reprezenta doar 16% din consumul total de energie electrică. Aproximativ 10 ani mai târziu, această cifră a crescut la aproape 29%, iar astăzi este de 47,5%.

Energia solară, cea mai rapidă creştere

Energia eoliană reprezintă în prezent cea mai mare pondere a surselor regenerabile utilizate pentru producerea de electricitate, cu 38% din total, urmată de energia hidroelectrică cu 26%. Cea mai rapidă creștere, însă, este energia solară, care a crescut de la doar 1% în 2008 la peste 23% în 2024, cu 304 TWh.

Ben McWilliams, expert în energie, a declarat pentru "Europe in Motion" că „este aproape sigur că energia solară va depăși hidroelectrica în următorii ani”.

„Dezvoltatorii continuă să construiască centrale solare într-un ritm record, în timp ce implementarea energiei hidroelectrice nu crește”, a spus el, adăugând: cu cât Europa poate instala mai multe surse solare, cu atât mai bine pentru securitatea energetică.

„Fiecare panou solar nou reduce dependența de petrol, gaze și cărbune, iar aceste dependențe sunt adevăratele amenințări la adresa securității energetice europene”, a spus McWilliams.