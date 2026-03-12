Prima săptămână a războiului cu Iranul a costat peste 11 miliarde de dolari, a anunțat Pentagonul. FOTO: Getty Images

Oficiali ai Pentagonului le-au spus marți parlamentarilor americani, într-un briefing desfășurat cu ușile închise, că estimează costul războiului împotriva Iranului la peste 11,3 miliarde de dolari doar în primele șase zile, au declarat pentru The New York Times trei persoane familiarizate cu discuțiile.

Estimarea nu include multe dintre cheltuielile asociate operațiunii, cum ar fi mobilizarea de echipamente militare și de personal înaintea primelor lovituri. Din acest motiv, congresmenii se așteaptă ca suma să crească semnificativ, pe măsură ce Pentagonul continuă să calculeze costurile acumulate doar în prima săptămână a conflictului.

Chiar și așa, aceasta pare să fie cea mai completă evaluare primită până acum de Congres, în contextul întrebărilor tot mai numeroase legate de obiectivele, amploarea și durata războiului. The New York Times și The Washington Post au relatat anterior că oficiali din apărare au spus, în alte briefinguri recente susținute în Congres, că armata a consumat muniții în valoare de 5,6 miliarde de dolari doar în primele două zile ale războiului.

Este o sumă mult mai mare, precum și un ritm de consum al munițiilor mult peste ceea ce fusese făcut public până acum. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimase că primele 100 de ore ale operațiunii au costat 3,7 miliarde de dolari, adică aproximativ 891,4 milioane de dolari pe zi.

Primul val de bombardamente a inclus arme precum bomba AGM-154, al cărei cost poate varia între 578.000 și 836.000 de dolari. Marina americană a cumpărat 3.000 de astfel de bombe în urmă cu aproape două decenii. De atunci, armata SUA a afirmat că va trece la utilizarea unor bombe mult mai ieftine. Cea mai mică variantă de focoasă costă aproximativ 1.000 de dolari, iar kitul de ghidaj ajunge la circa 38.000 de dolari.

Unii republicani, inclusiv senatorul Mitch McConnell din Kentucky, președintele subcomisiei care finanțează Pentagonul, au cerut, de-a lungul mai multor administrații, ca Statele Unite să majoreze cheltuielile pentru producția de muniție.

Însă alți republicani s-au opus creșterii finanțării militare și, în ultimele zile, au pus sub semnul întrebării ideea aprobării unui pachet suplimentar costisitor pentru un conflict despre care se tem că s-ar putea transforma într-unul despre care nu se știe clar când se va termina.

La rândul or, democrații și-au exprimat serioase rezerve față de susținerea unei măsuri de finanțare de urgență pentru această operațiune, cel puțin până când oficialii de rang înalt ai administrației vor oferi Congresului mai multe detalii despre strategia Statelor Unite și despre obiectivul final al intervenției.