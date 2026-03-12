Războiul din Iran bagă bani în buzunarele lui Putin: „Acum, petrolul rusesc e tot mai căutat”

Economia Rusiei lui Putin se bazează masiv pe exportul de petrol și gaze. Foto: Profimedia Images

Războiul din Iran ar putea ajuta economia Rusiei, care ar beneficia de pe urma unei crize energetice ce ar duce la creșterea prețurilor la petrol, informează Kyiv Independent.

Anul 2026 a început cu semne proaste pentru economia și finanțele Federației Ruse, tot mai sufocate de prețurile mici la carburanți de pe piața internațională și sancțiunile economice.

Rusia, aflată deja de 4 ani în război cu Ucraina, țară pe care a invadat-o pe 24 februarie 2022, se bazează în special pe veniturile provenite din vânzarea uriașelor sale resurse de petrol și gaze. Iar o treime din bugetul federal este cheltuit pe armată și războiul din Ucraina.

Prețurile la petrol au crescut însă vertiginos săptămâna trecută, după atacul declanșat asupra Iranului de către SUA și Israel, iar regimul de la Teheran a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz - o arteră vitală a traficului global de petrol.

„Implicațiile de pe piața energetică sunt vești extrem de bune pentru Rusia, în special în ceea ce privește prețul țițeiului”, a declarat analistul economic Ben McWilliams, citat de Kyiv Independent.

Sancțiunile internaționale impuse Moscovei după invadarea Ucrainei au obligat Rusia să-și vândă petrolul la prețuri de discount, sub nivelul pieții.

Putin se oferă să ajute la „ameliorarea situației”

În ianuarie și februarie 2026, fiecare butoi/baril de petrol rusesc vândut acoperea doar 61% din valoarea pe care Ministerul rus al Economiei o stabilise ca țintă.

Situația s-a schimbat însă odată cu războiul din Iran.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a declanșat o criză energetică globală, dar s-a oferit să ajute la ameliorarea situației cu aprovizionarea cu petrol și gaze, inclusiv către țările europene

Putin a afirmat că Rusia, "al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume și deținătoarea celor mai mari rezerve de gaze naturale", este gata să colaboreze din nou cu clienții europeni dacă aceștia doresc să revină la o cooperare pe termen lung.

„Cu o piață a petrolului bine aprovizionată și cu Strâmtoarea Ormuz deschisă, e mai puțin atractiv să cumperi petrol rusesc aflat sub sancțiuni. Acum, „butoaiele” cu petrol rusesc sunt tot mai căutate, iar petrolul rusesc e și mai scump deoarece (rușii) se află acum într-o poziție superioară de negociere”, a spus McWilliams.

„Înainte de războiul din Iran, rușii primeau în jur de 40 de dolari pe baril. Acum, primesc în jur de 59 de dolari”, a adăguat Kuke Cooper de la London School of Economics. „Rusia are nevoie să păstreze acest preț de 59 de dolari pentru a se încadra în ținta Ministerului Economiei”.

Totul depinde însă de cât va dura războiul din Iran și, implicit, dacă acest conflict va duce la o criză energetică suficient de mare pentru a permite Rusiei să reușească să vândă țițeiul la prețuri avantajoase pe termen lung.