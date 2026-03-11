Insula Kharg, centrul petrolier al Iranului de care Donald Trump nu s-a atins. De ce nu a fost atacată și care este miza pe termen lung

Insula găzduiește principalul terminal de export al petrolului iranian. Foto: Profimedia Images

O mică insulă de corali din nordul Golfului Persic reprezintă una dintre cele mai sensibile și vulnerabile infrastructuri energetice ale Iranului. Cu toate acestea, în ciuda tensiunilor și a bombardamentelor din regiune, insula nu a fost vizată până acum în operațiunile militare ale lui Donald Trump și ale Israelului, scrie Financial Times.

Este vorba despre Insula Kharg, situată la aproximativ 25 de kilometri de coasta Iran. Insula are doar câțiva kilometri lungime, însă găzduiește principalul terminal de export al petrolului iranian. Construit în anii 1960 de compania petrolieră Amoco, complexul este capabil să încarce până la șapte milioane de barili de petrol pe zi.

Importanța strategică a insulei este uriașă. Aproximativ 90% din petrolul exportat de Iran pleacă de aici, deoarece cea mai mare parte a țării este prea puțin adâncă pentru a permite accesul petrolierelor de mare capacitate.

O țintă vulnerabilă

Infrastructura de pe Kharg este expusă și relativ ușor de atacat. În partea de sud a insulei se află zeci de rezervoare de stocare, iar mai multe diguri lungi se întind în larg pentru a permite încărcarea petrolierelor. Insula are și locuințe pentru muncitori, o pistă aeriană modestă și conducte submarine care o conectează cu unele dintre cele mai mari câmpuri petroliere din Iran.

De-a lungul istoriei recente, insula a fost deja o țintă militară. În timpul Războiului Iran-Irak din anii ’80, Kharg a fost bombardată intens.

De ce nu a fost atacată

În ultimele zile, conflictul s-a extins, iar Iranul a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice din țările vecine, alimentând temerile unei crize pe piețele globale de petrol și gaze. La rândul său, Israelul a lovit depozite majore de combustibil din Teheran, provocând incendii uriașe și nori groși de fum deasupra capitalei.

Cu toate acestea, terminalul petrolier de pe Kharg pare să funcționeze în continuare. Datele platformelor care urmăresc traficul petrolierelor arată că mai multe nave au încărcat petrol de acolo în ultimele zile și au trecut prin Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume.

Deși Donald Trump a sugerat recent că operațiunile militare americane ar putea viza și alte obiective în afara celor nucleare și militare, Casa Albă nu a oferit detalii despre o eventuală strategie privind Kharg.

Riscul unei escaladări

Experții spun că un atac asupra insulei ar avea efecte devastatoare asupra economiei iraniene, însă ar putea declanșa și o escaladare majoră a conflictului.

Potrivit unor analiști, dacă infrastructura de pe Kharg ar fi distrusă, Iranul ar putea riposta lovind instalațiile petroliere din statele din Golf. În plus, o astfel de acțiune ar putea slăbi și viitorul economic al oricărui guvern iranian care ar veni la putere după actualul regim.

Un alt motiv pentru prudență îl reprezintă piețele globale de energie. O întrerupere majoră a exporturilor iraniene ar putea provoca o creștere abruptă a prețului petrolului.

Rolul Chinei

Un factor important este și relația energetică dintre Iran și China, principalul cumpărător al petrolului iranian. Majoritatea exporturilor plecate de pe Kharg ajung pe piața chineză, iar menținerea fluxului de petrol este considerată esențială pentru stabilitatea economică din regiune.

În acest context, analiștii spun că doar un scenariu extrem, de exemplu un atac iranian major asupra statelor din Golf, ar putea determina includerea insulei Kharg printre țintele directe ale conflictului.

Deocamdată, operațiunile militare par să aibă un obiectiv limitat, iar distrugerea completă a infrastructurii energetice a Iranului nu se află pe lista priorităților.