Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este un magnat imobiliar: Are case de vacanță în Dubai și hoteluri de lux în Europa

Mojtaba Khamenei deține proprietăți de lux în cele mai elegante cartiere din Londra. Foto: Profimedia Images

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, are ceva în comun cu președintele Donald Trump: amândoi au acumulat imperii imobiliare impresionante, potrivit Fortune.

Fiul ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian la începutul războiului, reprezintă prima succesiune ereditară la conducerea Republicii Islamice.

Tânărul Khamenei este apropiat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, iar decizia regimului de a-l ridica în funcția de lider este văzută ca o dovadă că liderii care susțin o linie dură sunt la conducere acum în Iran și au puțină înclinație de a ajunge la un acord care să pună capăt războiului.

Dar înainte de conflict, el a păstrat în mare parte un profil discret în timp ce acumula active imobiliare în întreaga lume. O investigație Bloomberg din ianuarie a constatat că Khamenei a evitat să-și plaseze investițiile pe numele său, dar acestea au totalizat peste 138 de milioane de dolari.

Acestea includ conturi bancare elvețiene, precum și proprietăți de lux în cele mai elegante cartiere din Londra. Surse au declarat pentru Bloomberg că imperiul imobiliar al lui Khamenei conține și o vilă în „Beverly Hills din Dubai” și hoteluri europene de lux.

O companie cheie identificată de Bloomberg este Hilton Frankfurt Gravenbruch, un hotel de cinci stele din capitala financiară a Germaniei.

Documentele corporative arată că hotelul este deținut din 2011 prin intermediul unor entități legate de un asociat al omului de afaceri iranian Ali Ansari și a fost adus sub conducerea Hilton în 2024.

Oficialii de la Frankfurt au pus public sub semnul întrebării modul în care capitalul legat de Iran a intrat în sectorul ospitalității din oraș.

Mai exact, proprietarul este multimilionarul iranian Ali Ansari, despre care se spune că ar acționa ca persoană de legătură pentru fiul lui Khamenei.

Ansari neagă orice legătură cu Gărzile Revoluționare sau cu Mojtaba Khamenei.

Între timp, averea lui Trump este de peste 6,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Numai cluburile și stațiunile sale de golf au totalizat 1,3 miliarde de dolari, în timp ce alte investiții imobiliare ale sale, cum ar fi turnuri de birouri, hoteluri și dezvoltări rezidențiale, valorau 1,2 miliarde de dolari.

Activele de peste mări ale lui Khamenei sunt minuscule în comparație cu averea netă a lui Trump, dar acum, că a preluat conducerea în Iran, el își asumă un rol dominant asupra economiei țării.

Liderul suprem conduce Executarea Ordinului Imamului Khomeini, un conglomerat de stat creat după confiscarea a mii de proprietăți în urma Revoluției Islamice. Potrivit Bloomberg, acesta gestionează proprietăți, active comerciale și organizații caritabile în valoare de miliarde de dolari, operând într-o gamă largă de sectoare.

În mod similar, Khamenei controlează și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, care a început ca o forță paramilitară pentru a asigura puterea politică a regimului, dar în cele din urmă a dezvoltat un imperiu de afaceri diversificat. Acesta include sectoare industriale de bază, precum petrolul și transporturile, precum și sectorul bancar, telecomunicațiile, agricultura, medicina și imobiliarele.

CGRI folosește afiliați pentru a se angaja în activități comerciale. De exemplu, firma de inginerie Khatam al-Anbiya a construit rafinării, o linie de cale ferată, un baraj și o conductă de gaze naturale. De asemenea, controlează aeroportul internațional din Teheran.

Un alt pilon al imperiului de afaceri al IRGC este rețeaua sa de „fundații” care formează în esență monopoluri semiprivate, deși au început ca organizații pentru a promova obiective religioase și revoluționare.