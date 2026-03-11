Cum devin “invizibile” petrolierele care traversează în continuare Strâmtoarea Ormuz: “Iranul nu poate închide complet ruta”

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut aproape complet. Foto: Profimedia Images

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut aproape complet după ce Iranul a amenințat că va închide ruta strategică, una dintre cele mai importante pentru transportul global de petrol. Dar câteva nave au reușit să traverseze zona în ultimele zile, multe dintre ele oprindu-și sistemele de localizare sau fiind parte a așa-numitelor "flote din umbră”, în timp ce atacurile asupra vaselor și interferențele GPS cresc riscurile pentru navigație, potrivit Sky News.

„Nu pot închide fizic o cale navigabilă de o asemenea dimensiune, dar amenințarea este acolo”, a declarat Richard Meade, analist la Lloyd's List Intelligence. Meade a spus că Iranul are un istoric dovedit de utilizare a tuturor tipurilor de arme, de la rachete balistice la avioane fără pilot și drone maritime.

Totuși umărul real de traversări este mult mai mare, deoarece unele nave își dezactivează sistemul de urmărire, o practică cunoscută sub numele de „trecere în întuneric”.

Datele de urmărire arată că nava cargo Rozana dispare de pe traseu, apoi reapare după ce a tranzitat Strâmtoarea Ormuz. Datele de la firma de analiză maritimă IMF Portwatch sugerează că, în vremuri normale, aproximativ 30.000 de nave tranzitează strâmtoarea pe an, adică 82 pe zi.

Multe dintre nave au legături cu Iranul, China sau Rusia

Dintre navele identificate care trec prin Strâmtoarea Ormuz, multe au legături cu Iranul, China sau Rusia. Există, de asemenea, nave din Grecia, India, Emiratele Arabe Unite și Singapore.

Cinci nave gestionate de firma greacă Dynacom au tranzitat strâmtoarea de la începutul războiului, conform datelor de urmărire maritimă de la Kpler.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a îndemnat pe armatori să „dea dovadă de curaj” și să continue să navigheze.

Navele petroliere din umbră domină traversările actuale ale Strâmtorii Ormuz, potrivit Lloyd's List Intelligence. Dintre cele 13 mari nave petroliere și gaziere care au traversat între 2 și 9 martie, opt au fost clasificate ca făcând parte din așa-numita flotă din umbră.

Un petrolier este clasificat drept flotă din umbră dacă transportă o încărcătură de petrol sancționată din Iran, Rusia sau Venezuela.

Treisprezece nave în apropierea Strâmtorii Ormuz au fost atacate de când Iranul a blocat calea navigabilă, potrivit Organizației Maritime Internaționale (OMI).

Patru nave au fost atacate pe 1 martie, trei persoane au murit în acea zi și mai multe persoane au fost rănite. Două nave au fost atacate pe 3 martie, urmate de cel puțin un atac în fiecare zi până pe 7 martie. Rapoartele despre atacuri au încetat timp de două zile, dar au reînceput pe 10 martie, iar trei au fost raportate pe 11 martie.

Conform Operațiunilor Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO), un total de 17 incidente din perioada 28 februarie - 11 martie au afectat navele care operau în și în jurul Golfului Arab, Strâmtorii Ormuz și Golfului Oman.

În primele ore ale zilei de 11 martie, căpitanul unei nave comerciale de transport containere din sudul Golfului Arab a raportat daune aduse navei respective de un proiectil „suspect, dar necunoscut”.

Câteva ore mai târziu, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de Oman, un ofițer de securitate a raportat că nava lor de marfă a fost lovită de un proiectil necunoscut, ceea ce a dus la un incendiu la bord. Nava a solicitat asistență, iar echipajul a fost evacuat.

Căpitanul unui alt transportator a alertat, de asemenea, autoritățile maritime că nava lor a fost lovită de un proiectil necunoscut. Echipajul a fost raportat în siguranță. Aceste nave arborează steagul multor țări diferite, inclusiv SUA, Insulele Marshall, Gibraltar, Emiratele Arabe Unite, Bahamas, Panama și India.

A existat de asemenea, o creștere uriașă a bruiajelor GPS în regiune. Sute de nave se deplasează pe hartă și apoi se grupează în zone foarte mici.

De asemenea, companiile rusești au reluat exporturile de cereale către Iran, al treilea cel mai mare cumpărător de cereale al Rusiei, prin Marea Caspică, rută considerată cea mai sigură după închiderea Strâmtorii Ormuz.