Toată lumea se întreabă de ce armata Chinei a redus discret zborurile militare în apropierea Taiwanului

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ani la rând, China a trimis aproape zilnic avioane militare în apropierea Taiwanului. Apoi, brusc, aceste zboruri aproape au dispărut, lăsând analiștii să se întrebe de ce, scrie The New York Times.

Taiwanul s-a obișnuit cu un ritm aproape zilnic al avioanelor militare chineze care zboară în apropierea insulei, parte a campaniei Beijingului de a pune presiune asupra teritoriului pe care îl revendică drept al său. În ultimele zile însă, autoritățile taiwaneze se confruntă cu o întrebare neașteptată: unde au dispărut avioanele?

În 12 din ultimele 13 zile nu au fost înregistrate zboruri militare chineze în apropierea Taiwanului. Singura excepție a fost duminică, când două aeronave au fost observate apropiindu-se de insulă, potrivit datelor zilnice publicate de Ministerul Apărării din Taiwan.

„Este o schimbare atât de puternică față de comportamentul obișnuit”, a declarat Ben Lewis, fondatorul site-ului PLATracker, care centralizează datele publicate de ministerul taiwanez al apărării.

„Această pauză în activitate este cea mai lungă pe care am văzut-o din 2021”, a declarat Lewis. În acel an a existat o perioadă de trei săptămâni în care au fost înregistrate doar cinci zboruri în total, iar o parte din acea perioadă a coincis cu o furtună tropicală care a afectat Taiwanul. De această dată însă, vremea a fost stabilă.

Pauzele în numărul zborurilor militare ale Armatei Populare de Eliberare nu sunt ceva complet nou, inclusiv în perioada sesiunii anuale de o săptămână a legislativului chinez, care se încheie joi. În trecut însă, chiar și atunci existau câteva zboruri sporadice, potrivit datelor PLATracker.

Scăderea este cu atât mai surprinzătoare în contextul creșterii activității militare chineze din ultimii ani, spune Lewis. Taiwanul a înregistrat anul trecut în medie aproximativ 10 zboruri militare chineze pe zi, iar în unele zile numărul a ajuns la câteva zeci.

Analiștii au avansat mai multe explicații posibile. Una ar fi că Beijingul pregătește terenul pentru summitul planificat între președintele Donald Trump și președintele Xi Jinping. O altă ipoteză este că China încearcă să economisească combustibil, în contextul creșterii prețurilor la petrol din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Mulți experți resping însă speculațiile potrivit cărora Beijingul ar reduce deliberat tensiunile ca preludiu al unei acțiuni militare.

Ministerul chinez al Apărării nu a comentat scăderea numărului de zboruri. Ministrul apărării din Taiwan, Wellington Koo, a avertizat săptămâna trecută că această diminuare nu trebuie interpretată drept o retragere a amenințărilor militare ale Chinei.

„Nu ne putem uita doar la faptul dacă vin sau nu avioanele de vânătoare”, a declarat Koo jurnaliștilor la Taipei. „Trebuie să analizăm o gamă mai largă de indicatori”.

În mod notabil, marina chineză nu și-a redus activitatea.

„Nu am observat o scădere comparabilă a numărului de nave ale Armatei Populare de Eliberare raportate în jurul Taiwanului”, a spus Brian Hart, expert la Washington. „Declinul pare limitat la activitatea aeriană”.

„Având în vedere momentul și numărul de factori posibili implicați, este greu de spus exact ce determină acest comportament în acest moment”, a precizat Hart, director adjunct al China Power Project din cadrul Center for Strategic and International Studies.

El și alți experți, dar și oficialii taiwanezi, vor urmări dacă numărul zborurilor va crește din nou după încheierea sesiunii legislative din China.

Unii analiști cred că Xi Jinping ar putea reduce zborurile înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Beijing, programată pentru începutul lunii aprilie, pentru a susține argumentul că Taiwanul – și nu China – este cel care provoacă tensiunile.

Beijingul îl prezintă pe președintele Taiwanului, Lai Ching-te, drept un separatist periculos, hotărât să respingă perspectiva reunificării și să riște războiul. Mulți taiwanezi și guverne occidentale consideră însă că China este agresorul, inclusiv prin exercițiile militare care simulează o invazie sau blocarea insulei.

Având în vedere că administrația Trump este deja implicată într-un război cu Iranul, „cred că Xi nu vrea ca Trump să creadă că Beijingul creează probleme suplimentare”, a declarat Ou Hsi-fu, director adjunct al Institutului pentru Cercetări în Apărare și Securitate Națională din Taipei, instituție finanțată de guvernul taiwanez.

„Beijingul vrea ca summitul Xi-Trump să decurgă fără probleme, menținând imaginea Chinei ca mare putere aflată pe picior de egalitate cu Statele Unite”, a spus Ou.

Zborurile militare reprezintă cea mai vizibilă măsură publică a presiunii militare exercitate de China asupra Taiwanului. Acestea au crescut din 2020 și s-au intensificat după vizita la Taipei din 2022 a lui Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților din SUA. China a reacționat atunci trimițând avioane și nave în jurul insulei și lansând chiar și rachete.

Unii experți cred că reducerea actuală a zborurilor ar putea reflecta perturbările provocate de epurările oficiale din forțele aeriene chineze, inclusiv din Comandamentul Teatrului de Est, structura militară responsabilă pentru Taiwan. Armata chineză a fost zguduită în ultimii ani de epurări ample ale unor generali și lideri militari de rang înalt.

Un alt posibil motiv ar putea fi simpla modificare a programelor de antrenament ale forțelor aeriene, spune K. Tristan Tang, cercetător asociat la National Bureau of Asian Research.

„Ceea ce vedem acum se dezvoltă de fapt de mai bine de jumătate de an”, a spus Tang, referindu-se la tendința recentă de apariție a mai multor zile fără zboruri comparativ cu anul precedent. „Diferența este că declinul a devenit mult mai vizibil în ultima perioadă”.