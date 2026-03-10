Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari de când a revenit la Casa Albă. Ce loc ocupă în topul miliardarilor

Averea lui Trump s-ar fi apreciat și mai mult dacă nu ar fi fost recenta scădere a prețurilor criptomonedelor. FOTO: Hepta

Cel de-al doilea mandat prezidențial la Casa Albă se dovedește până acum profitabil pentru Donald Trump. Președintele SUA are în prezent o avere estimată la 6,5 miliarde de dolari, conform celei mai recente liste Forbes a miliardarilor mondiali, în creștere cu 1,4 miliarde de dolari față de anul trecut. El ocupă locul 645 printre cei 3.428 de miliardari ai planetei, față de locul 700 în 2025.

Trump a beneficiat în mare măsură de pe urma tranzacțiilor cu criptomonede. Se estimează că a câștigat 550 de milioane de dolari în ultimul an din vânzările de tokenuri cripto emise de World Liberty Financial, compania cripto lansată de el și familia sa în septembrie 2024. Apoi, el și partenerii săi din companie - inclusiv trimisul său special miliardar, Steve Witkoff, și familia sa - ar fi vândut o participație de 49% din World Liberty Financial către Aryam Investment, o firmă susținută de consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și membru al familiei regale a Emiratelor Arabe Unite, șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Aceasta a adus încă 200 de milioane de dolari în conturile lui Trump, estimează Forbes. „[Liderii din Golf] știu cum să se descurce cu acest președinte american”, a declarat pentru Forbes toamna trecută un fost diplomat cu experiență în regiune. „Au învățat asta de la început, dar el însuși a fost constrâns în ceea ce privește cât de evident putea solicita bani. Acum nu mai are restricții.”

Trump deține încă milioane de tokenuri cripto, atât de la World Liberty Financial ($WLFI), cât și de la memecoin-ul său, $TRUMP. Forbes evaluează că aceste active ajung la aproape 570 de milioane de dolari pentru președinte. Apoi, există valoarea acțiunii sale rămase de 38% în World Liberty Financial (care emite moneda stabilă de 1dolar) ca afacere operațională, pe care Forbes o estimează la 240 de milioane de dolari.

Trump a primit, de asemenea, un impuls major în august anul trecut, când o curte de apel a respins amenda civilă pe care a fost obligat să o plătească într-un caz de fraudă civilă din New York. Aceasta a însemnat că a fost scutit de 517 milioane de dolari pe care îi datora în acest caz, inclusiv dobânzi, ștergând o datorie majoră din registrele sale, în timp ce procurorul general al orașului New York, Letitia James, face apel la decizia respectivă.

Alte active personale aparținând lui Trump au înflorit, pe măsură ce oamenii încearcă să-i câștige încrederea sau cel puțin să-și arate sprijinul. Printre acestea se numără Mar-a-Lago, clubul său privat din Palm Beach, care a beneficiat de expunerea politică mai mult decât orice altă proprietate.

Cunoscută drept Casa Albă de iarnă, este locul unde Trump se întâlnește cu lideri mondiali (Zelenski și Netanyahu, printre alții), găzduiește aliați (Musk, Changpeng Zhao) și decide să lanseze rachete (Siria, Iran). Cumpărată de Trump în 1985 pentru aproximativ 10 milioane de dolari, Forbes estimează acum valoarea sa la aproximativ 560 de milioane de dolari, în creștere cu aproape 370 de milioane de dolari în urmă cu un an și mai mult decât triplu față de valoarea din 2018.

Între timp, valoarea celor 10 terenuri de golf ale lui Trump din șase state s-au apreciat substanțial, pe măsură ce susținătorii continuă să viziteze terenul, iar profiturile cresc vertiginos. Aceste proprietăți valorează acum aproximativ 550 de milioane de dolari, față de 340 de milioane de dolari anul trecut.

Averea lui Trump s-ar fi apreciat și mai mult dacă nu ar fi fost recenta scădere a prețurilor criptomonedelor și a acțiunilor Trump Media and Technology Group, compania-mamă a Truth Social. Președintele avea o avere record de 7,3 miliarde de dolari în septembrie. Dar stocul estimat al lui Trump de peste 15 milioane de token-uri World Liberty Financial a scăzut în valoare cu peste 64% de când au început să fie tranzacționate public în acea lună. Forbes evaluează token-urile lui Trump, după aplicarea unei reduceri de lichiditate, la 175 de milioane de dolari. Între timp, acțiunile Trump Media and Technology au atins un minim istoric luna trecută.