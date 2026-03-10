Elveția: Mai mulți morți și răniți după ce un autocar a luat foc

<1 minut de citit Publicat la 23:42 10 Mar 2026 Modificat la 23:50 10 Mar 2026

Rămășițele autocarului incendiat într-un orășel de lângă Berna, Elveția. Foto: Profimedia Images

Un autocar cu pasageri la bord a luat foc marţi seară într-un orăşel din cantonul Fribourg, în vestul Elveţiei, făcând mai mulţi morţi şi răniţi, a anunţat poliţia cantonală, citată de AFP și preluată de Agerpres.

„Un incendiu a izbucnit într-un autocar (...) la Kerzers” (Chietres în franceză), a informat poliţia cantonului Fribourg pe contul său de Facebook.

„Mai multe persoane au fost rănite şi mai multe persoane au decedat. Intervenţia echipajelor de salvare este în desfăşurare. Cauzele nu sunt cunoscute pentru moment”, potrivit sursei.

Poliţia a indicat că incendiul acestui autocar de transport regional s-a produs în jurul orei 18:25 (17:25 GMT) pe Murtenstrasse, strada principală a acestui orăşel situat la vest de Berna.

Poliţia a cerut publicului să rămână la distanţă de sectorul respectiv şi să urmeze instrucţiunile salvatorilor.