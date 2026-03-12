Radu Miruţă, mesaj pentru AUR: "Dacă de un vot au fugit, ce ar face dacă ar trebui să ia decizii cu adevărat grele pentru România?"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, miercuri, după ce parlamentarii AUR nu au votat solicitarea CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, ci și-au retras cartelele din sistemul de vot, că "din păcate, unii parlamentari care se declară zgomotos „naționaliști” au ales să fugă de la vot. Încasează indemnizația de parlamentar, dar când vine momentul responsabilității... dispar". Totuşi, proiectul de hotărâre a fost adoptat de plenul comun al Parlamentului, cu 272 de voturi pentru şi 18 voturi împotrivă, 5 abţineri, iar doi parlamentari nu au votat.

"Creșterea capacității de apărare a României nu este un moft. Este o responsabilitate. România nu își lasă securitatea pe mâna gălăgiei și a propagandei, doar pentru că unii politicieni le dau satisfacție celor care și-ar dori o Românie mai slabă.

Pentru a fi mai puternici și pentru a descuraja orice agresor, nu sunt suficienți doar militarii. Este nevoie și de capacități tehnice de apărare. Tehnica militară suplimentară care va ajunge în România, în urma votului de astăzi din Parlament, crește capacitatea noastră de descurajare în fața celor care se uită cu ochi sticloși spre România.

Astăzi, România a trecut un test de seriozitate și maturitate politică.

Am demonstrat că suntem un aliat responsabil și un partener de încredere al Statelor Unite. Solicitarea de dislocare a unor capabilități militare suplimentare pe teritoriul României a fost analizată în CSAT și aprobată de Parlament, exact așa cum funcționează o democrație", a afirmat Radu Miruţă.

Ministrul Apărării a lansat acuzaţii şi la adresa parlamentarilor care n-au votat deloc.

"Din păcate, unii parlamentari care se declară zgomotos „naționaliști” au ales să fugă de la vot. Încasează indemnizația de parlamentar, dar când vine momentul responsabilității… dispar.

Întrebarea firească este: dacă de un vot au fugit, ce ar face dacă ar trebui să ia decizii cu adevărat grele pentru România?

Aceasta este „maturitatea” lor politică: trimiși de oameni să reprezinte interesele României, aleg să nu se prezinte. Sau poate au preferat să asculte alte „instrucțiuni”, venite din alte capitale.

Să fie foarte clar: votul de astăzi înseamnă mai multă capacitate de apărare pentru România, nu intrarea în război.

Pacea nu se păstrează cu sloganuri. Pacea se păstrează prin capacitatea de a te apăra și prin descurajarea oricărui potențial agresor.

Știu că trăim vremuri complicate și înțeleg îngrijorările oamenilor. Tocmai de aceea, discuțiile trebuie purtate cu argumente și responsabilitate — nu cu panică și nu cu minciuni.

Guvernarea responsabilă înseamnă să ai curajul să iei deciziile corecte pentru România, chiar și atunci când alții preferă să sufle minciuni în vuvuzele", a mai adăugat Miruţă pe Facebook.