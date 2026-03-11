Mihai Gâdea: Prin ce a făcut astăzi George Simion, a fost clar că a făcut un joc, și nu cel al României

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

Mihai Gâdea, CEO Antena 3 CNN, a făcut la "Sinteza Zilei" o analiză a prestației lui George Simion și a partidului AUR la votul din Parlament asupra solicitării SUA, de sporire a numărului de militari și tehnică militară în bazele de pe teritoriul României.

Simion a spus că formațiunea sa nu votează solicitarea, pe motiv că "România e împinsă în război".

Liderul AUR și-a schimbat poziția într-un timp relativ scurt: el avertiza anul trecut, în Polonia, că dacă trupele americane pleacă, cele două state sunt în pericol în fața Rusiei.

Miercuri, Simion l-a vizat în mod direct pe noul ambasador SUA la București, Darryl Nirenberg, căruia i-a transmis din plenul legislativului: "Cât suntem încă pe pace, vă spunem bine ați venit".

"Pe surse, știm că SUA ar fi putut retrage și soldații americani aflați acum în România, dacă țara noastră ar fi răspuns negativ solicitării de la Washington (...) Prin ce a făcut astăzi George Simion, e clar că a făcut un joc, și nu cel al României. Al cui oare o fi fost jocul făcut de Simion?", a spus Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea: Liderii de la București au înțeles că ordinea mondială se reface și au dialogat cu principalul partener strategic, SUA

Doamnelor și domnilor, trăim un moment așa cum noi nu am mai trăit de foarte multă vreme. Un moment de răscruce, în care se vede pentru ce luptă și împotriva a ce luptă fiecare. Domnul George Simion îl amenință pe ambasadorul Statelor Unite la București. Domnul George Simion, ca își pune întregul partid (....) mințind că nu știe pentru ce votează (...)

Ce doresc americanii în România? Momentul de astăzi este unul care, veți vedea, va conta foarte mult pentru viitorul țării. În ultima vreme, mai multe persoane au mers la Washington pentru a încerca sa dialogheze cu partenerul principal strategic, în condițiile in care se reface ordinea mondiala, în condițiile în care toate lucrurile pe care le știam până ieri vedem că se schimbă de la un minut la altul.

Într-un astfel de context, cei de la București înțeleg acest lucru. Ne aducem aminte: l-am văzut pe domnul Sorin Grindeanu, de exemplu: a mers recent în Israel, s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, s-a întâlnit cu șefii Parlamentului, s-a întâlnit cu tot ceea ce contează la Ierusalim. Nu am uitat de aceasta vizita.

S-ar putea să-l vedem pe domnul Sorin Grindeanu în curând și la Washington. L-am văzut la Washington pe vicepremierul Cătălin Predoiu având întâlniri cu cei mai puternici oameni pe securitate: șeful FBI, procurorul general al Statelor Unite, șeful Homeland Security, șeful comunității de informații. Ne-am uitat la aceste lucruri cu foarte mult interes.

L-am văzut pe președintele Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Acolo au existat mai multe dialoguri publice și poate și altele la nivel înalt, care nu au fost publice.

Mihai Gâdea: Și cei din AUR s-au dus la Washington. Au încercat să se scuture de rumegușul rusesc

Ne aducem aminte că l-am văzut și pe domnul George Simion la Washington, cu eforturi semnificative, pe milioane de dolari din bani publici, pe care partidul său i-a primit ca subvenție și i-a dat pe contracte de lobby.

Și a ajuns acolo cu o delegație impresionantă. Nu s-a întâlnit cu nimeni de la vârf. A mai prins cate un congresmen, cate un lobbyist și așa mai departe. La Washington, pe scările celor mai importante instituții, domnul George Simion se filma și o să vedeți ce ne spunea.

Ei (cei din AUR) au încercat 'să facă un duș', să scoată toată mizeria, rumegușul rusesc de pe ei și să se prezinte la Washington ca niște parteneri de încredere în Romania.

Momentul de astăzi este însă fabulos. George Simion îl amenință pe ambasadorul Statelor Unite în Romania: 'Citându-l pe poetul nostru național Mihai Eminescu, cât suntem încă pe pace, vă spunem bine ați venit!'

Mihai Gâdea: Simion spunea că dacă pleacă americanii din România e nenorocire. Iar azi votează fix împotriva deciziei ca americanii să vină în România

Domnul George Simion îi spune ambasadorului Statelor Unite la București, trimisul special al președintelui Statelor Unite, că va avea respect doar dacă nu este împotriva intereselor poporului român.

În trecut, George Simion spunea că, dacă pleacă trupele americane din Romania și din Polonia în momentul respectiv, suntem praf.

A dat anul trecut un interviu unei televiziuni din Polonia și acolo a explicat că, daca Romania și Polonia nu au trupe americane în interior, e nenorocire. Numai ca acum votează fix invers împotriva acestei decizii.

Americanii au investit mult în România, pentru protecția României și a flancului estic. Odată au și ei nevoie de ceva. Ce ar fi însemnat astăzi ca Romania sa spună NU? Ar fi însemnat că exista riscul ca aceste trupe sa plece din România.

Chiar ieri a aparut o scrisoare a oficialului american de la Comisia Federală a Statelor Unite pentru alegeri, în care se relatează că domnul George Simion, la momentul alegerilor, mărturisește că a facut demersuri pentru ca Romania sa fie scos din programul Visa Waiver.

Cred ca domnul George Simion, de astazi înainte, se întoarce în 'căsuța' în care era și, cu fiecare zi care trece, va deveni istorie. Membrii din partidul său îl părăsesc", a conchis Mihai Gâdea.