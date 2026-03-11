Benzinăriile din Austria vor avea voie să crească prețurile la pompă doar trei zile pe săptămână. Cum explică guvernul măsura

Rezervele naționale de petrol ale Austriei vor fi, de asemenea, eliberate pentru a reduce prețurile. Foto: GettyImages

În Austria, benzinăriile vor avea voie să majoreze prețurile la combustibil doar în trei zile ale săptămânii - luni, miercuri și vineri. Coaliția guvernamentală de la Viena, formată din conservatori, social-democrați și liberali a anunțat măsura miercuri, potrivit kurier.at.

Ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), a descris măsura drept o “acțiune prudentă” menită să calmeze piața și să asigure aprovizionarea. Este o intervenție în dinamica prețurilor, nu în nivelul prețurilor în sine.

Vicecancelarul Andreas Babler (SPÖ) propusese anterior o plafonare a prețurilor la electricitate, similară cu cea din Croația, în timp ce cancelarul Christian Stocker (ÖVP) a sugerat o reducere a taxei pe petrol.

Wolfgang Hattmannsdorfer a prezentat un pachet de șapte măsuri pentru a răspunde la actualul șoc al petrolului. El a subliniat că obiectivul principal al tuturor măsurilor este securitatea aprovizionării: “Scopul nostru este de a atenua fluctuațiile extreme ale prețurilor și de a implementa măsuri de stabilizare.”

Începând de lunea viitoare, benzinăriile vor avea voie să majoreze prețurile doar de trei ori pe săptămână - luni, miercuri și vineri. În prezent, o creștere a prețurilor este permisă zilnic la prânz. Guvernul spune că această măsură are scopul de a atenua fluctuațiile neobișnuite ale prețurilor. Reducerile de prețuri vor fi în continuare posibile în orice moment.

Rezervele naționale de petrol ale Austriei vor fi, de asemenea, eliberate pentru a reduce prețurile, în consultare cu alte țări prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) .

Potrivit lui Hattmannsdorfer, Austria are rezerve de 2 până la 2,5 milioane de barili, ceea ce corespunde unei cereri naționale pe 90 de zile. Eliberarea globală a rezervelor este menită „în primul rând să aibă un efect psihologic, asigurând că pe piață sunt disponibile cantități suficiente”, spune Hattmannsdorfer.

De asemenea, Germania va permite benzinăriilor să majoreze preţurile doar o dată pe zi, pentru a face faţă repercusiunilor războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte ţări din Orientul Mijlociu şi Golful Persic, a declarat miercuri ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche.