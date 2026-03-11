România așteaptă derogare de la Trump pentru repornirea rafinăriei Petrotel a rușilor de la Lukoil. Bogdan Ivan: "Avem documentele"

Bogdan Ivan: "Automat asigurăm și mai multă lichiditate în piață". Sursa foto: Facebook | Rafinaria Petrotel-Lukoil

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că România a solicitat de la administrația Trump o derogare privind reluarea activității la rafinăria Petrotel a grupului Lukoil.

“Vreau să vorbesc despre ceea ce am propus acolo (în CSAT, n.r.) care ține de resortul Ministerului Energiei, anume să repornim rafinăria Petrotel, care asigură 21% din capacitatea de rafinare a țițeiului din țara noastră.

Deja am vorbit cu cei din America. Am pregătit documentele oficiale și urmează să primim o derogare prin care vom putea să repornim această rafinărie. Automat asigurăm și mai multă lichiditate în piață”, a precizat ministrul Energiei.

El a precizat că decizia privind reoperaționalizarea ar urma să fie luată după ce autoritățile din România primesc confirmarea din partea SUA:

“Decizia va fi luată după ce primim confiramarea Americii pentru această derogare. Noi astăzi, putem să aducem petrol din Azerbaidjan, din Kazahstan la prețuri foarte bune în baza acordurilor comerciael pe care le avem cu aceste state. Acest lucru ne ține la un preț care nu ar trebui să mai crească în perioada următoare dacă nu avem fluctuați pe piața internațională”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN, în urmă cu câteva zile că susține scăderea accizelor la benzină și motorină pentru stoparea creșterii prețurilor la pompă, însă măsurile agreate de Guvern vor fi anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a mai precizat că se ia în calcul inclusiv reoperaționalizarea rafinăriei Petrotel Ploiești a rușilor de la Lukoil.