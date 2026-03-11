Mesaj amenințător al lui George Simion, din Parlament, pentru ambasadorul SUA: „Cât suntem încă pe pace”

George Simion, preşedintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele AUR, George Simion, l-a ameninţat miercuri pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, de la tribuna Parlamentului. Liderul AUR a transmis un mesaj ambasadorului în timpul ședinței în care s-a votat cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul ţării noastre:.

„Vrem să transmitem un mesaj Excelenţei Sale Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, citându-l pe poetul nostru naţional Mihai Eminescu: «Cât suntem încă pe pace, vă spunem: 'Bine aţi venit!'»”, a transmis George Simion în timpul ședinței în care deputații și senatorii votau dacă aprobă sau nu aducerea echipamentelor militare americane defensive la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Simion și AUR au votat împotriva solicitării americanilor.

Acesta pare că s-a dezis de preşedintele SUA, după ce în urmă cu câteva zile a declarat: „Doar Trump ne poate salva”. Mai mult, preşedintele AUR a ținut să transmită un mesaj cu subînțeles ambasadorului SUA, într-o zi în care partenerii strategici erau cu ochii pe Parlamentul României.

„Vrem să transmitem un mesaj Excelenţei Sale, Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, citându-l pe poetul nostru naţional Mihai Eminescu: «Cât suntem încă pe pace, vă spunem: 'Bine aţi venit!'». Poporul român este un popor iubitor de Dumnezeu şi de pace. Relaţia noastră cu Statele Unite este una existenţială.

Bunicii şi părinţii noştri, domnule ambasador, şi-au pus speranţa în America şi-n momentul ocupaţiei sovietice, şi-n momentul Revoluţiei Române din 1989. Acum vrem să ştim ce votăm! Alegerile ne-au fost anulate şi decizia de astăzi este luată de o putere ilegitimă, rezultată în urma furtului votului românilor în decembrie 2024”, a spus liderul AUR în timp ce se afla la microfon în plenul Parlamentului României.

Totodată, liderul AUR i-a mai spus trimisului special al preşedintelui american în România să fie "un aliat al românilor, nu un stăpân", termen folosit deseori de propaganda pro-rusă pentru a împinge narative anti-americane.

În plenul Parlamentului, AUR, SOS și deputați de la Grupul PACE (foști SOS și POT) au făcut circ cu vuvuzele și fluiere în timpul ședinței de miercuri. Parlamentarii lui Simion au fost prezenținla vot și au votat împotriva solicitării americanilor.

Solicitarea a fost secretă, însă, o parte din parlamentari de la toate partidele, inclusiv AUR, au putut să o consulte înainte de vot.

Potrivit Președintelui României solicitarea vizează:

Dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România:

– avioane de realimentare;

– echipamente de monitorizare;

– echipamente de comunicații satelitare în corelare cu scutul de la Deveselu.

Aceste echipamente sunt defensive. Ele nu sunt înzestrate cu armamente propriu-zis, sunt non-cinetice.





