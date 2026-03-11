Mircea Geoană, după ce Parlamentul a aprobat solicitarea SUA: O decizie corectă. Va consolida Parteneriatul Strategic româno-american

Mircea Geoană. Foto: Agerpres

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, spune că decizia Parlamentului de a permite dislocarea temporară în România a unor capabilităţi americane este una corectă, care va consolida Parteneriatul Strategic româno-american, „ce avea nevoie de o astfel de reconfirmare într-o perioadă în care priorităţile SUA păreau să fie concentrate, mai degrabă, către alte geografii”, scrie Agerpres.

„La propunerea preşedintelui şi a CSAT, Parlamentul României a decis să permită Statelor Unite folosirea bazei Mihail Kogălniceanu pentru activităţi legate de operaţiunea militară din Iran. O decizie corectă şi consecventă, ce reconfirmă rolul strategic esenţial al României şi validează necesitatea funcţionării şi dezvoltării pe mai departe a unei mari baze militare NATO şi a prezenţei americane la Marea Neagră, cu utilitate demonstrată în timpul războaielor din Ucraina şi Afganistan”, a scris Geoană pe Facebook.





El consideră că aceasta este o decizie care va consolida şi Parteneriatul Strategic româno-american, „ce avea nevoie de o astfel de reconfirmare într-o perioadă în care priorităţile SUA păreau să fie concentrate, mai degrabă, către alte geografii”.



Parlamentul a aprobat, miercuri, scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

„Vă asigur că această propunere este în interesul României, este pentru siguranța Românilor, este o propunere făcută cu responsabilitate. Cu tot respectul, gândiți-vă ce înseamnă să oiei decizii importante pentru țară. Ele nu pot fi luate cu vuvuzele. Vă rog să votați în interesul României”, spunea Bolojan în plen.

Sorin Grindeanu a cerut suspendarea dezbaterilor și trecerea direct la vot, din cauză că cei de la Opoziție au făcut circ. Hotărârea a fost adoptată cu 272 de voturi pentru și 18 împotrivă.