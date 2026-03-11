Parcul Grozăvești din Bucureşti se modernizează: Licitație de peste 16 milioane de lei pentru transformarea unei zone

Licitaţie pe SEAP pentru amenajarea unei zone a Parcului Grozăveşti cu peste 16 milioane de lei. Sursa colaj foto: Facebook/Primăria Sectorului 6

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a scos la licitaţie pe SEAP lucrări de amenajare a unei zone a Parcului Grozăveşti, valoarea totală a acestora fiind estimată la peste 16 milioane de lei, potrivit Agerpres. "Parcul, care a fost lăsat ani buni în paragină, va deveni o oază de verdeață", au anunţat oficialii Primăriei Sectorului 6 din Capitală, care au spus că vor fi amenajate terenuri de sport şi de joacă, dar şi o zonă de relaxare cu hamace şi un loc de joacă pentru câini pe cele trei hectare.

Condiţiile de participare se referă la capacitatea tehnică şi profesională, precum şi la cea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 1 aprilie, ora 15:00, se precizează miercuri într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit primăriei, parcul, care a fost lăsat ani buni "în paragină", va deveni "o oază de verdeaţă".

Pe cele trei hectare, autoritatea locală va amenaja spaţii verzi ample, o peluză, terenuri de joacă şi de sport (fitness, baschet, volei), foişoare de lucru în aer liber, zonă de relaxare cu hamace şi loc de joacă pentru câini.

Va fi construit un turn de belvedere de 14 metri înălţime şi o piaţetă pentru evenimente, vor fi plantaţi 355 de arbori, în completarea celor 479 existenţi şi 1.500 de arbuşti noi.

Din valoarea totală a investiţiei, autoritatea locală a obţinut o finanţare de circa 9 milioane de lei (1,8 milioane de euro), prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027.