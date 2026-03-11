Situri istorice vechi de secole din Iran, grav avariate de război: Palate și Grădinile Persane incluse în UNESCO, afectate de atacuri

Isfahan este una dintre cele mai importante relicve ale artei și arhitecturii iraniene. FOTO: Profimedia Images

Mai multe situri din Patrimoniul Mondial UNESCO din Iran, împreună cu alte repere istorice, au fost avariate în urma atacurilor intensificate americano-israeliene, amenințând unele dintre cele mai prețuite situri culturale persane, potrivit The Art Newspaper.

În orașul Isfahan, presa locală a relatat luni că Palatul Chehel Sotoun (Patruzeci de coloane) și alte situri din Piața Naqsh-e-Jahan din secolul al XVII-lea au fost avariate când un atac a lovit clădirea guvernoratului provincial din complexul Dawlatkhaneh, care datează, de asemenea, din secolul al XVII-lea și se află în centrul istoric al orașului.

Situat la aproximativ cinci ore de mers cu mașina de Teheran, Isfahan este una dintre cele mai importante relicve ale artei și arhitecturii iraniene.

Dinastia safavidă (1501-1736) și-a stabilit capitala la Isfahan în timpul renașterii politice și culturale a țării în urma invaziilor mongole și timuride din perioada medievală târzie. Orașul găzduiește unele dintre cele mai celebre repere arhitecturale ale Iranului - poduri, palate, catedrale, sinagogi și bazare - multe dintre ele fiind încă folosite zilnic și situate în zone dens populate. A fost martorul unora dintre cele mai intense atacuri din ultimele zile.

Imaginile și videoclipurile publicate de presa locală arată resturi împrăștiate, ferestre sparte și uși de lemn sparte la Palatul Chehel Sotoun. Monumentul este inclus în Patrimoniul Mondial al UNESCO în Grădinile Persane, un grup de nouă grădini istorice care ilustrează evoluția designului grădinilor persane. Chehel Sotoun este renumit pentru frescele sale extinse care înfățișează bătălii istorice, recepții regale și scene din mitologia persană, care se numără printre cele mai mari și mai unice exemple de pictură persană.

Video published by Iranian outlets shows the damage to Chehel Sotoon Palace, a 17th-century historical landmark in central Isfahan.



These outlets had reported that the office of Isfahan’s provincial government, located around 110 meters from it was targeted by a strike today. https://t.co/bJnJw3yRB8 pic.twitter.com/zZTZ7SXmer — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) March 9, 2026

Emblema Scutului Albastru în siturile istorice și muzeele din Iran

De asemenea, mai multe alte situri din complexul Dawlatkhaneh din epoca safavidă au suferit, de asemenea, daune. Printre acestea se numără pavilionul Rakeb-Khaneh (Casa Jocheului) din secolul al XVII-lea, construit inițial pentru a depozita echipamentul ecvestru și hamurile grajdurilor regale, Sala Ashraf, o structură rezidențială extrem de decorativă asociată cu curtea safavidă, și Sala Teymouri din secolul al XV-lea, o clădire din epoca timuridă, transformată ulterior în Muzeul de Istorie Naturală.

Înainte de atacurile americano-israeliene care au început pe 28 februarie și de atacurile iraniene de represalii care au urmat, autoritățile luaseră măsuri de precauție pentru a proteja artefactele țării. În anticiparea unor potențiale atacuri, obiectele muzeelor au fost mutate în locații sigure. Oficialii au confirmat că au fost luate măsuri de precauție similare pentru obiectele muzeale din pavilionul Rakeb-Khaneh.

Odată cu intensificarea atacurilor, autoritățile din întreaga țară se întrec de săptămâna trecută să instaleze emblema Scutului Albastru în siturile istorice și muzee. Simbolul, recunoscut în temeiul Convenției de la Haga din 1954 și utilizat pentru a marca bunurile culturale care ar trebui protejate în timpul conflictului armat, a fost plasat în efortul de a proteja unele dintre cele mai importante monumente ale Iranului.