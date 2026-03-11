Trump: Probabil că vom sista comerțul cu Spania. Nu cooperează și s-au comportat foarte urât cu NATO

Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că "nu cooperează deloc" în războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului și a criticat atitudinea "rea" a guvernului spaniol, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Liderul de la Washington și-a reluat amenințările de a întrerupe comerțul cu Spania, după ce această țară a obligat avioanele americane de realimentare în zbor să se mute la alte baze în Europa.

"Cred că nu cooperează deloc. Cred că s-au comportat foarte, foarte rău. Probabil vom întrerupe comerțul cu Spania", a răspuns Trump unei întrebări din partea presei despre colaborarea cu Madridul în campania de bombardamente împotriva Iranului.

În opinia lui președintelui SUA, guvernul condus de Pedro Sanchez s-a comportat, de asemenea, "foarte rău cu NATO", întrucât a fost singurul care a respins cererea de a aloca un buget de 5% din PIB pentru apărare.

"Oamenii în Spania sunt fantastici. Dar conducerea lor nu este atât de grozavă", a continuat Trump.

Deciziile luate de Pedro Sanchez care l-au enervat pe Donald Trump

Spania nu a permis utilizarea bazelor aeriene Rota și Moron de la Frontera pentru atacuri asupra Iranului.

Prin urmare, aviația militară americană a fost nevoită să-și mute din această țară către alte baze europene 15 avioane-cisternă KC-135, folosite pentru realimentarea în zbor a aparatelor de vânătoare și bombardament care participă la operațiunile militare din Orientul Mijlociu.

Amenințările lui Trump la adresa Spaniei cu represalii comerciale sunt însă dificil de pus în practică, notează agenția de presă citată.

Spania este membră UE și schimburile sale comerciale cu SUA se desfășoară în baza cadrului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, amintește EFE.