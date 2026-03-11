Tensiunile Spania-Israel ating un nivel fără precedent. Madridul şi-a retras permanent ambasadorul de la Tel Aviv

Tensiunile dintre Israel şi Spania s-au intensificat odată cu războiul declanşat pe 28 februarie de SUA şi Israel împotriva Iranului. Foto: Getty Images

Spania şi-a retras definitiv ambasadorul din Israel, pe fondul agravării tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări în urma opoziţiei guvernului spaniol faţă de bombardamentele americane şi israeliene asupra Iranului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ambasadorul fusese deja chemat în Spania pentru consultări în septembrie anul trecut, atunci în urma unei dispute legate de interzicerea de către Spania a tranzitului prin porturile sau spaţiul său aerian al navelor şi aeronavelor ce transportau arme către Israel, în timpul ofensivei militare a acestuia în Fâşia Gaza, interdicţie catalogată de ministrul israelian de externe Gideon Saar drept antisemită.

Spania desființează postul de ambasador la Tel Aviv

Acum, Spania a anunţat că la ambasada sa de la Tel Aviv postul de ambasador a fost desfiinţat. Misiunea diplomatică va fi condusă de acum înainte de un însărcinat cu afaceri.

Ambasada Israelului în Spania este de asemenea condusă de un însărcinat cu afaceri, după ce Israelul şi-a retras ambasadorul în luna mai a anului trecut, în semn de protest faţă de decizia Spaniei de a recunoaşte un stat palestinian.

Tensiunile dintre Israel şi Spania s-au intensificat odată cu războiul declanşat pe 28 februarie de SUA şi Israel împotriva Iranului. Guvernul spaniol condus de premierul socialist Pedro Sanchez a transmis explicit că nu va sprijini acţiunile militare americano-israeliene şi nu va autoriza utilizarea bazelor spaniole pentru astfel de operaţiuni.

Această decizie a inflamat şi relaţiile Madridului cu Washingtonul, relaţii deja tensionate după ce Spania a fost singura ţară din NATO care a respins cererea preşedintelui american Donald Trump de a-şi creşte bugetul apărării până la 5% din PIB.

În urma hotărârii Madridului de a nu sprijini acţiunile militare contra Iranului, armata SUA şi-a mutat de la două baze din sudul Spaniei 15 avioane de alimentare în zbor KC-135, dintre care 10 au aterizat în Germania la baza Ramstein.

De asemenea, Trump a ameninţat Spania cu represalii comerciale, dificil însă de pus în practică în condiţiile în care Spania este membră a UE şi schimburile sale comerciale cu SUA se desfăşoară în baza cadrului comercial dintre UE şi SUA.

Ministrul israelian de externe Gideon Saar a acuzat Spania că „stă de partea tiranilor” pentru că se opune războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului.

În schimb, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a mulţumit Spaniei pentru că s-a opus atacurilor americane şi israeliene împotriva ţării sale şi a apreciat că această poziţie arată că încă există „etică” în Occident.