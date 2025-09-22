Cine recunoaște Palestina în lume. SUA nu se află pe listă iar Europa e divizată. Ce urmează pentru criza din Orientul Mijlociu

Steagurile palestinian și israelian într-o compoziție murală ce ilustrează criza din Orientul Mijlociu. Sursă foto: Getty Images

Marea Britanie, Australia, Canada și Portugalia au recunoscut, duminică, statul palestinian, iar Franța, Belgia și alte țări sunt pregătite să urmeze acest exemplu la Adunarea Generală a ONU, notează Times of Israel.

Evoluția vine după aproape doi ani de război în Gaza, declanșat de atacul terorist lansat la 7 octombrie 2023 de gruparea Hamas în sudul statului evreu.

Conflictul, căruia nici măcar eforturile diplomatice ale administrației Trump nu au reușit să-i pună capăt, s-a soldat cu zeci de mii de morți în enclava palestiniană, conform bilanțurilor comunicate de autoritățile locale, controlate de Hamas.

În iunie anul curent, o comisie de anchetă a ONU a acuzat Israelul de crime de război și împotriva umanității ca urmare a atacurile repetate asupra școlilor, universităților, moscheilor și altor clădiri educaționale, religioase și culturale din enclava palestiniană.

Spania, unul dintre cei mai vocali critici europeni ai intervenției israeliene în Gaza, a anulat contracte militare cu Ierusalimul în valoare de peste un miliard de dolari.

Madridul, care a recunoscut Palestina încă din 2024, și-a rechemat recent ambasadorul din Israel. Statul evreu nu are în prezent ambasador în Spania.

Ce țări recunosc sau intenționează să recunoască Statul Palestina

Publicația Times of Israel a sintetizat situația recunoașterii Palestinei în lume.

Proclamat unilateral în 1988 de Yasser Arafat, fostul lider al OEP (Organizația pentru Eliberarea Palestinei), acest stat ar cuprinde Cisiordania, administrată de Autoritatea Palestiniană, dar controlată militar, de facto, de Israel, și Fâșia Gaza, în ruine după doi ani de război.

Conform unei numărători AFP, cel puțin 145 de țări din cei 193 de membri ai ONU recunosc în prezent Palestina.

Pe listă au intrat recent, Marea Britanie și Canada, Australia și Portugalia.

Regatul Unit și Canada sunt primii membrii G7 - grupul celor mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar - care recunosc statul palestinian.

Alte țări, inclusiv Franța, Belgia, Luxemburg și Malta, sunt așteptate să facă la fel în timpul unui summit privind viitorul soluției cu două state, prezidat la ONU, luni, de președintele francez Emmanuel Macron și de Mohammed bin Salman, prințul moșternitor din Arabia Saudită.

Evenimentul are loc luni, la sediul Națiunilor Unite din New York.

Rusia, alături de toate țările arabe, aproape toate țările africane și latino-americane și majoritatea țărilor asiatice, inclusiv India și China, au recunoscut deja statul palestinian.

Prima țară care a recunoscut Palestina a fost Algeria, în 1988, la scurt timp după proclamarea unilaterală a liderului OEP.

Alte zeci de țări i-au urmat exemplul în săptămânile și lunile următoare. Un alt val de recunoașteri a venit la sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011.

De la ofensiva israeliană din Gaza, alte 13 țări au făcut anunțuri similare.

Cine nu recunoaște statul palestinian

Israelul este prima țară care respinge existența statului palestinian.

Guvernul premierului Benjamin Netanyahu exclude complet "soluția cu două state".

Palestina nu este recunoscută nici de Statele Unite ale Americii, cel mai important aliat al guvernului de la Ierusalim.

De asemenea, Japonia, Coreea de Sud și Singapore se numără printre țările care nu recunosc Palestina.

În aceeași situație se află Camerun în Africa, Panama în America Latină și majoritatea țărilor din Oceania.

Europa este continentul cel mai divizat pe această temă. Unele țări din fostul bloc estic, precum Ungaria și Republica Cehă, nu recunosc un stat palestinian la nivel bilateral.

Suedia a recunoscut Palestina în 2014.

În 2024, Norvegia, Spania, Irlanda și Slovenia au făcut pasul întreprins de Suedia în urmă cu zece ani.

Regatul Unit și Portugalia și-au oficializat recunoașterea în cursul zilei de duminică.

Italia și Germania nu intenționează să recunoască un stat palestinian.

Ce înseamnă recunoașterea internațională a Palestinei

Romain Le Boeuf, profesor de drept internațional, citat de Times of Israel, spune că recunoașterea statalității palestiniene este "una dintre cele mai complicate chestiuni" din dreptul internațional.

"Autoritatea Palestiniană din Cisiordania trece pe propria listă tot ce consideră a fi acte de recunoaștere, dar dintr-un punct de vedere pur subiectiv.

În același mod, alte state vor spune că au recunoscut sau nu, dar fără a fi nevoite să se justifice cu adevărat.

Pentru că odată, ce recunoști statalitatea palestiniană... practic, pui Palestina și Israelul pe picior de egalitate în ceea ce privește tratamentul lor în temeiul dreptului internațional", a explicat el.