2026 aduce un nou val de concedieri în România: Mii de oameni rămân fără locuri de muncă. Cele mai afectate domenii

2026 aduce un nou val de concedieri în România. Foto: Getty Images

Un val de concedieri loveşte România chiar la începutul anului 2026. Mii de oameni vor rămâne fără locuri de muncă după ce mai multe fabrici au anunţat concedieri colective sau chiar închideri. Sunt 3 sectoare afectate în momentul de față de valul de concedieri: sectorul auto, a mobiliei și IT, din care au plecat zeci de mii de oameni anul acesta.

Noul an vine cu un val de concedieri în vestul României. De această dată, cei din industria auto sunt cei afectați, ca urmare a prăbușirii pieței din Germania. Două fabrici din Oradea din industria auto vor face disponibilizări anul viitor, iar la Ineu, în județul Arad, 1.000 de posturi vor fi desființate, după ce se va închide complet, urmând ca producția să fie mutată în afara Uniunii Europene.

La Oradea, o fabrică ce produce volane pentru piața germană va concedia, anul viitor, aproximativ 120 de angajați.

Efectele vin dintre Germania, acolo unde piaţa a fost grav afectată în ultimul an. Producătorii auto din Germania au traversat, în trimestrul al treilea din 2025, cea mai dificilă perioadă de la criza financiară globală, potrivit agenției DPA.

Deși vânzările și veniturile Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz s-au menținut în mare parte stabile, profiturile înainte de dobânzi și taxe au scăzut cu aproape 76%. Cumulate, acestea au depășit cu puțin 1,7 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ două miliarde de dolari, cel mai redus nivel înregistrat din trimestrul al treilea al anului 2009, arată o analiză publicată luni de firma de consultanță EY.

În plus, concedieriile vin în contextul în care în ultimul an în România au rămas fără locuri de muncă 19.000 de oameni. Cele mai multe restructurări de personal s-au făcut în sectorul industrial (auto, fabrici) şi în fabricarea autovehiculelor de transport. Au fost daţi afară şi oameni care lucrau în servicii sau comerţ. De la începutul anului, din industria de automobile au dispărut 10.000 de oameni, din IT au fost concediați 3.000, iar din industria mobilei, acolo unde s-au închis și fabrici, au fost disponibilizați 2.000 de angajați. Cifrele sunt mai rele de la un sector la altul.

De unde au fost dați cei mai mulți oameni afară

Bucureşti - 1.625 persoane

Arad - 779 persoane

Sibiu - 425 persoane

Prahova - 414 persoane

Timiş - 414 persoane

Braşov - 370 persoane