Arabia Saudită și-a reluat jumătate din exporturile de petrol prin portul Yanbu, ruta care ocolește Strâmtoarea Ormuz

Petrolier. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Arabia Saudită și-a majorat deja exporturile de petrol la peste jumătate din nivelurile normale, în ciuda perturbărilor cauzate de războiul din Iran, un semn timpuriu al succesului ambițiosului plan de contingență al regatului de a ocoli Strâmtoarea Ormuz. Odată cu închiderea aproape completă a portului Ormuz, Arabia Saudită a redirecționat petrolul printr-o conductă de 1.200 de kilometri către portul vestic Yanbu. În același timp, a adunat rapid o armată uriașă de petroliere care s-au îndreptat spre Marea Roșie pentru a încărca petrolul și care, acum, se adună în jurul portului, scrie Bloomberg.

Transporturile din Yanbu au fost în medie de aproximativ 4,19 milioane de barili pe zi în ultimele cinci zile, conform datelor de urmărire compilate de Bloomberg, reprezentând deja o parte semnificativă din cele aproximativ 7 milioane de barili pe care regatul le exporta, în total, înainte de război și mult mai mare decât cele aproximativ 1,4 milioane de barili care se deplasau anterior prin port.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial trece în mod normal prin Ormuz, punctul îngust de trecere către Golful Persic, iar producătorii din regiune sunt forțați să reducă producția pe măsură ce stocurile încep să se umple. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că războiul provoacă cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței petroliere.

Arabia Saudită este singurul producător cu o opțiune alternativă semnificativă. Emiratele Arabe Unite au o rută de conducte către Golful Oman, dar fluxurile sale au fost vulnerabile la perturbări, deoarece portul Fujairah de care depinde a fost forțat să oprească încărcarea în mai multe rânduri din cauza atacurilor cu drone.

În timp ce Arabia Saudită se grăbește să redirecționeze petrolul, petrolierele se adună în largul coastei Mării Roșii. Cel puțin 32 de supertancuri și nave Suezmax așteaptă lângă Yanbu pentru a încărca mărfuri, în timp ce altele sunt încă pe drum.

Mediile pe termen scurt ale datelor de încărcare tind să fie zgomotoase, însă Arabia Saudită a declarat că intenționează să intensifice încărcăturile pentru cumpărătorii străini din porturile sale de la Marea Roșie și le-a oferit clienților pe termen lung opțiunea de a primi aprovizionări de la Yanbu.

Cea mai mare cantitate de petrol încărcată de Arabia Saudită din Yanbu în această lună a fost de 4,65 milioane de barili pe zi. Acest lucru s-a întâmplat în trei ocazii, dar în alte zile s-a înregistrat o cantitate mai mică.

În mod normal, aproape tot petrolul pleacă prin ceea ce ar putea fi numit „ușa din față”, adică Strâmtoarea Ormuz, pe partea Golfului Persic, în estul Peninsulei Arabice. Această strâmtoare este un pasaj îngust între peninsulă și Iran, aflat dincolo de apă, mai la est.

Yanbu este „ușa din spate”, pe partea Mării Roșii. Pentru ca petrolul să ajungă la Yanbu, trebuie mai întâi să traverseze o conductă de 1.200 de kilometri care străbate întreaga țară. Această conductă are o capacitate limitată, astfel că nu poate transporta la fel de mult petrol precum Strâmtoarea Ormuz.

În plus, drumul maritim către Asia din Marea Roșie ocolește peninsula și este mai lung decât din regiunea Golfului. În consecință, timpul și costurile de transport cresc.