Nu doar prețul petrolului crește: aluminiul e tot mai scump, după ce războiul din Iran a dat peste cap aprovizionarea

Nu doar prețul petrolului crește ca urmare a războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, ci și aluminiul, cel mai abundent metal de pe Pământ, esențial pentru funcționarea economiei mondiale. Conflictul din Orientul Mijlociu a dat peste cap aprovizionarea cu aluminiu și prețul acestui metal de bază au crescut abrupt, relatează CNBC.

Aluminiul este un material indispensabil în domenii precum electronica, transportul și construcțiile, dar și în alte industrii, cum ar fi panourile solare și ambalajele.

Prețul aluminiului, la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani

La izbucnirea conflictului cu Iranul, pe 28 februarie, contractele futures pe 3 luni pentru aluminiu la LME au crescut inițial cu până la 10% până pe 12 martie, înainte de a pierde o parte din câștiguri și de a se stabiliza la aproximativ 8% peste nivelul inițial, deoarece închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a provocat o perturbare semnificativă a aprovizionării.

A fost metalul industrial cu cea mai bună performanță în ultimele două săptămâni, iar prețurile se situează acum chiar sub maximele ultimilor 4 ani, la 3.370 de dolari, în cursul după-amiezii de miercuri, la Londra.

Alba din Bahrain, care găzduiește cea mai mare topitorie din lume, și-a redus de asemenea producția cu 19% din capacitatea anuală de 1,6 milioane de tone, amplificând temerile privind un deficit global..

Nivelurile scăzute ale stocurilor și posibilitatea unor noi perturbări ale aprovizionării în Orientul Mijlociu ar putea împinge prețurile către 4.000 de dolari pe tonă, potrivit furnizorului de analize în domeniul metalelor CRU Group.

Analistul principal al CRU, Guillaume Osouf, a scris într-un articol recent că prețul la LME ar fi probabil mult mai mare în prezent dacă nu ar exista o cerere globală slabă pentru acest metal.

„Un conflict prelungit va schimba probabil drastic perspectivele noastre asupra pieței pentru restul anului, din cauza impactului de durată asupra ofertei globale și a potențialelor efecte negative asupra cererii”, a adăugat el.

China e cel mai mare producător de aluminiu din lume

Răspunsul la întrebarea încotro s-ar putea îndrepta prețul în continuare se află în China, potrivit altor analiști.

China este cel mai mare producător de aluminiu și tinde să mențină producția limitată la 45,5 milioane de tone pe an pentru a reduce emisiile și a preveni problemele de supracapacitate.

„Dacă guvernul chinez decide că prețurile sunt prea mari, poate reporni o serie de topitorii inactive din țară, iar piața globală va fi inundată de aluminiu”, a declarat Artem Volîneț, directorul general al companiei miniere ACG Metals, pentru CNBC Europe Early Edition, miercuri.

În ciuda creșterii recente a prețurilor la LME, niciunul dintre analiști nu vede aluminiul devenind o investiție semnificativă pentru investitorii de retail, așa cum se întâmplă în cazul argintului și cuprului.

Volîneț a adăugat că ar fi „surprins” să vadă investitori de retail implicați într-un astfel de metal industrial, în timp ce Osouf a declarat pentru CNBC că pozițiile long brute sunt doar ușor mai mici decât la sfârșitul lunii ianuarie, ceea ce arată că implicarea fondurilor a fost limitată de la începutul conflictului.

„Interesant este că pozițiile short și-au crescut expunerea cu 15.000 de contracte, sugerând că o parte mai mare a investitorilor mizează pe scăderea prețurilor de acum înainte”, a adăugat el.