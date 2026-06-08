Doar 1% din rocile superîncălzite ar produce de 20 de ori consumul de electricitate. Țara care ar deveni o sursă uriașă de energie

O mică parte din căldura exploatată ar putea debloca o sursă enormă de electricitate permanentă. FOTO: Profimedia

Căldura ascunsă sub Australia ar putea deveni una dintre cele mai mari surse de energie curată ale lumii, după ce cercetătorii au estimat că exploatarea a doar 1% din „rocile superfierbinți” ale țării ar putea produce de până la 20 de ori consumul anual de electricitate al întregii națiuni, potrivit thecooldown.com.

Această estimare uimitoare alimentează un interes reînnoit pentru energia geotermală ca sursă de energie curată, care nu depinde de soare, vânt sau baterii masive.

În loc să se bazeze exclusiv pe puncte fierbinți vulcanice, metodele de foraj mai noi pot ajunge la formațiuni stâncoase mult mai adânci, care se află la peste 650 de grade Fahrenheit, a raportat Renew Economy.

Australia poate că nu este faimoasă pentru gheizere, dar are regiuni extinse unde aceste roci superfierbinți par a fi accesibile la aproximativ 4 până la 8 kilometri sub pământ.

Estimările preliminare ale Grupului de Lucru pentru Aer Curat indică faptul că chiar și o mică parte din căldura exploatată ar putea debloca o sursă enormă de electricitate permanentă.

Descoperirea întoarce vechea teorie geotermală. În loc să se limiteze la locuri cu vulcani, sistemele de generație următoare ar putea funcționa în mai multe regiuni australiene - inclusiv Victoria, Tasmania, Queensland, New South Wales și Australia de Vest.

Cum ar putea fi folosită energia geotermală

Energia curată mai fiabilă ar putea ajuta la stabilizarea rețelei, la susținerea locuințelor și afacerilor non-stop și la reducerea dependenței de combustibilii poluanți care pot înrăutăți calitatea aerului și pot crește costurile.

Energia geotermală superfierbinte ar putea, de asemenea, să ajute la alimentarea industriei, a transporturilor, a producției de hidrogen, a centrelor de date și a procesării mineralelor, fără fluctuațiile legate de vreme, observate în cazul altor surse de energie.

Industria minieră din Australia oferă cunoștințe aprofundate despre subteran, expertiză avansată în geoștiințe și o capacitate inginerească și tehnică puternică, ceea ce ar putea ajuta la crearea de locuri de muncă și la facilitarea tranziției pentru lucrătorii care părăsesc industriile combustibililor fosili.

Cercetătorii în domeniul energiei sunt din ce în ce mai optimiști. Agenția Internațională pentru Energie a declarat că energia geotermală de generație următoare ar putea juca un rol major în energia curată, dacă industria continuă să reducă costurile.

Alte estimări sunt chiar mai optimiste. Cercetători din Statele Unite sugerează că, în următorii 25 de ani, energia geotermală ar putea produce de până la trei ori mai multă electricitate decât energia nucleară.