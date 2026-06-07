România, în jocul marilor rute energetice: Cablul pe sub Marea Neagră vs coridorul electric turcesc. Cine va controla "poarta" către UE

2 minute de citit Publicat la 23:26 07 Iun 2026 Modificat la 23:26 07 Iun 2026

Turcia planifică un nou proiect major de interconectare a rețelelor electrice. FOTO: Profimedia Images

România se află într-o competiție indirectă cu Turcia pentru configurarea coridorului energetic dintre Caucaz și Europa, în contextul a două proiecte rivale de transport al energiei verzi.

Pe de o parte, Ankara promovează o rețea terestră de interconectare care leagă Azerbaidjan, Georgia, Turcia și Bulgaria, inspirată de modelul gazoductului TANAP, iar pe de altă parte România participă la un proiect alternativ care prevede un cablu de înaltă tensiune sub Marea Neagră, alături de Azerbaidjan, Georgia și Ungaria.

Miza principală a acestor proiecte este pe unde intră energia în Europa și cine devine "poarta” de acces către piața Uniunii Europene. În funcție de traseul ales, accesul se poate face fie prin Marea Neagră spre România, fie prin coridorul terestru via Turcia și Bulgaria.

Turcia planifică un nou proiect major de interconectare a rețelelor electrice, similar gazoductului TANAP, destinat să asigure furnizarea de energie către Europa, potrivit ministrului Energiei și Resurselor Naturale, Alparslan Bayraktar, citat de Balkan Greenen Ergy News.

Rețeaua terestră de interconectare anunțată de Turcia

Vorbind la Săptămâna Energiei de la Baku, Alparslan Bayraktar a declarat că securitatea energetică în noua „normalitate” a volatilității globale necesită concentrarea simultană pe două elemente fundamentale: diversificarea și conectivitatea.

Ca parte a acestei strategii, Turcia a inițiat un proiect de transport și comerț cu energie electrică verde pentru a lega Azerbaidjanul, Georgia, Turcia și Bulgaria. Bayraktar a făcut o paralelă cu gazoductul Trans-Anatolian (TANAP).

TANAP face parte din Coridorul Sudic al Gazelor, care aduce gaze din Azerbaidjan către Turcia și Europa.

„Îl numesc ‘varianta electrică a TANAP’. Spre deosebire de proiectul TANAP, care se concentrează pe transportul de gaze, acest proiect vizează transportul resurselor de energie electrică de aici către Turcia și, prin Turcia, către Europa. Veți auzi mai des despre acest proiect în următoarele săptămâni și luni”, a subliniat el, potrivit site-ului ministerului.

Ministrul a menționat că proiectul s-ar putea extinde în cele din urmă către Asia Centrală, consolidând și mai mult comerțul regional cu energie electrică și securitatea energetică.

Pentru a sprijini creșterea producției de energie și a facilita un transfer transfrontalier mai eficient de electricitate, Turcia pregătește o investiție de 30 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului său de transport și distribuție a energiei electrice în următorul deceniu, a anunțat acesta.

Această investiție masivă de modernizare a rețelei ar consolida capacitatea de interconectare a Turciei cu Azerbaidjanul, Georgia și Bulgaria.

În aprilie 2025, cele patru țări au semnat un memorandum de înțelegere privind transportul și comerțul cu energie electrică verde. Inițiativa prevede crearea unui coridor energetic verde către Europa.

Proiectul este un concurent al unui proiect inițiat de România, Georgia, Azerbaidjan și Ungaria. Acestea plănuiesc să instaleze un cablu de curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) sub Marea Neagră.

Cablu pe sub Marea Neagră

În februarie a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Transelectrica și Georgian State Electrosystem pentru realizarea cablului electric submarin dintre Georgia și România, prin Marea Neagră.

Cu o lungime de 1.200 de kilometri, acest cablu va deveni cea mai lungă "autostradă electrică” subacvatică din Europa, capabilă să transporte energie pe distanțe record și să conecteze rețelele electrice din Europa și Caucaz. Dezvoltarea sa marchează un pas major în consolidarea securității energetice, diversificarea surselor de energie și integrarea energiei regenerabile la scară internațională.

Proiectul deja se află într-un stadiu avansat, având în vedere că a trecut de studiile de fezabilitate și că a fost inclus în planurile europene de dezvoltare a rețelelor electrice (TYNDP).

Proiectul ajută România să își diversifice aprovizionarea, diminuând riscurile de întreruperi sau șocuri. Prin implicarea Transgaz, România este deja conectată direct la “Coridorul Vertical”, o rută care aduce gaze din sud, din Grecia, către Europa Centrală, ceea ce înseamnă o dependență mai redusă de rutele clasice de transport.