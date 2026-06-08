Noi vijelii cu ploi de 40 de litri pe metrul pătrat și rafale de 70 de km/h. Meteorologii au anunțat Cod Galben. Lista zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 09:25 08 Iun 2026 Modificat la 09:25 08 Iun 2026

Vijeliile și ploile torențiale continuă și luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie, ANM, a emis o atenţionare Cod galben de averse torenţiale, valabilă luni la nivel local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii cu viteze de 50 - 70 km/h şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de 1 - 3 ore, sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15 - 25 l/mp şi izolat de peste 30 - 40 l/mp.

Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei şi al Moldovei.

Ploile au făcut prăpăd în weekend

Ploile torențiale din ultimul weekend au afectat regiuni cu întinderi semnificative.

În Prahova, precipitațiile abundente au determinat creșterea rapidă a debitelor pe mai multe râuri.

Pentru a preveni un dezastru, autoritățile au decis să deverseze controlat barajele de acumulare Măneciu și Paltinu, în condițiile în care a crescut riscul ca apa să inunde localităţile din zonă.

În paralel, hidrologii au emis o nouă avertizare și au avertizat că, în urma precipitațiilor, pot exista scurgeti pe versanți, torenți şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Coduri galbene în mai multe bazine hidrografice până luni, la ora 12

Între 7 și 8 iunie, ora 12.00, autoritățile au emis un cod galben pentru râurile următoarele bazine hidrografice:

Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni (județele: Harghita şi Mureş), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni – amonte S.H. Târnăveni (județele: Harghita şi Mureș), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc – amonte S.H. Sighişoara (județele: Harghita, Mureș şi Brașov),

Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte confluenţă cu râul Şercaia (județele: Harghita, Covasna şi Brașov), Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov),

Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița),

Suceava – bazin amonte S.H. Brodina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brodina (judeţul Suceava),

Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele:Suceava şi Neamţ),

Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău),

Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea),

Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea),

Putna (județul Vrancea),

Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău),

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova),

Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldova (judeţele: Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi),

Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia, Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi),

Râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Autoritățile au emis și un cod portocaliu între 7 și 8 iunie, ora 09.00, pentru râul Miletin, afluent al râului Jijia, efectele aștepate fiind în județele Botoşani şi Iaşi.