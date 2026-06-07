Imaginile dezastrului din ţară, după ploi torenţiale şi vijelii. Localităţi sub ape şi drumuri blocate. Ro-Alert emis pentru inundaţii

3 minute de citit Publicat la 09:37 07 Iun 2026 Modificat la 10:19 07 Iun 2026

Inundaţii în judeţul Botoşani. Sursa foto: ISU

Autorităţile au anunţat, duminică, după ploile torenţiale şi vijeliile din ultimele 24 de ore, că au fost înregistrate efecte în 39 de localități din 12 județe (Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Harghita, Iași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea), precum și în municipiul București. În judeţul Vaslui, a fost emis un Ro-Alert pentru pericol de inundaţii.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri, 4 anexe gospodărești și de pe 5 străzi. Totodată, au fost îndepărtați 14 arbori căzuți pe carosabil, care au provocat avarierea a două autoturisme, informează ISU.

› Vezi galeria foto ‹

Circulaţia, afectată de 3 drumuri naţionale

Circulația rutieră a fost afectată temporar pe trei drumuri naționale (DN 2 – județul Bacău, DN 3 – județul Călărași și DN 10 – județul Buzău) și pe două drumuri județene (DJ 107P – județul Cluj și DJ 203K – județul Buzău), din cauza arborilor doborâți și a aluviunilor depuse pe carosabil.

În localitatea Slon, județul Prahova, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal. În prezent, circulația rutieră este întreruptă, iar accesul către cele aproximativ 80 de locuințe din zonă se poate realiza doar pietonal.

Cinci curţi inundate în Botoşani

Pompierii voluntari din Copălău au intervenit, în această dimineață, în satul Copălău, unde apele pârâului Molosu, afluent al râului Miletin, au ieșit din matcă și au inundat cinci curți și o stradă, potrivit ISU Botoşani.

Nivelul apei a fost de aproximativ 30 de centimetri, fiind în prezent în retragere.

Pompierii voluntari au acționat cu un buldoexcavator pentru deblocarea căii de acces și drenarea apei, cu o motopompă pentru evacuarea apei și cu saci de nisip pentru protejarea locuințelor.

Totodată, aceștia au evacuat din zonă un autoturism care era parcat în perimetrul afectat.

În același timp, drumarii au intervenit pentru înlăturarea a patru arbori căzuți pe DJ 208C, între Orășeni și Vorona, pe DJ 208H, între Corni și Mesteacăn, precum și pe DJ 282A, pe raza localității Ionășeni.

Potrivit datelor furnizate de Sistemul de Gospodărire a Apelor, râul Miletin a depășit cota de atenție cu 50 de centimetri în localitatea Nicolae Bălcescu.

Evoluția fenomenelor meteorologice prognozate a fost monitorizată permanent prin Centrul Operațional al ISU Botoșani.

Sute de hectare, inundate şi în Vaslui. Au emis Ro-Alert

Ploile torențiale de sâmbătă după amiază au generat inundarea a sute de hectare de teren arabil, în judeţul Vaslui, distrugerea a câtorva zeci de kilometri de drumuri din piatră şi inundarea unor locuințe în mai multe comune din județ.

Astfel în 8 locuințe au patruns viiturile, afectând agoniseala de-o viata a localnicilor. Cele mai afectate localități de intemperii au fost cele din comuna Epureni, Mălușteni , Albești si Rebricea.

Astfel, 7 case din comuna Epureni au fost inundate, precum și o alta în localitatea Ghermănești. Cantitățile mari de apă căzute au condus la

inundarea sediului Poliției Municipiului Vaslui, dar si a patru curți în localitatea Gârdești, comuna Voinești;

În noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe gospodării și curți din comunile Rebricea și Vulturești au fost sub ape, circulația pe DN 15 D Vaslui - Roman desfăşurându-se cu dificultate din cauza aluvionilor.

În aceste momente, s-a emis un mesaj Ro-Alert de pericol de inundații, vizate fiind bazinile Prut și Bârlad. Deocamdată, nivelul apei pe râurile din nordul și centrul judeţului este la nivelul de atenție la Buhăiești, comuna Vultureşti.

Cod galben de ploi torenţiale pentru aproape jumătate din ţară, duminică

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabil pentru aproape jumătate din ţară. Fenomenele vizate se vor manifesta duminică, în intervalul orar 12.00 - 19.00. Zonele afectate sunt: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.

În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.