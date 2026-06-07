ANM a emis un Cod galben de ploi torenţiale pentru aproape jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti. Harta zonelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 08:20 07 Iun 2026 Modificat la 08:45 07 Iun 2026

ANM a emis un Cod galben de ploi torenţiale pentru aproape jumătate din ţară. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabil pentru aproape jumătate din ţară. Fenomenele vizate se vor manifesta duminică, în intervalul orar 12.00 - 19.00. Zonele afectate sunt: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.

În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp, au transmis specialiştii ANM.

Interval de valabilitate: 7 iunie, ora 12 – 7 iunie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei

În atenţionarea meteorologică transmisă de ANM se mai menţionează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Oltenia și restul Transilvaniei și al Moldovei.