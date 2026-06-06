Radu Miruță: "Pe mare, în spațiul aerian, MApN vede tot, e zonă plană. Dronele mai mici de 80 de cm nu se văd pe radare"

Imagini din Portul Constanța cu distrugerile provocate după explozia unei drone. FOTO: Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, sâmbătă, la Constanța, că Ministerul Apărării Naționale (MApN) nu are atribuții privind paza porturilor și a explicat că dronele marine de mici dimensiuni nu pot fi detectate de radarele armatei. Declarațiile au fost făcute în contextul incidentului produs vineri în Portul Constanța.

„Pentru intrarea în port răspund Autoritatea Navală și Poliția de Frontieră. MApN nu face paza portului. Sprijină elementele de securitate națională.

Care au fost filtrele de a trecut drone? Răspunsul nu este la MApN. Pe mare, MApN, în spațiul aerian, vede tot. Este o zonă plană. Vede nave. Dronele cu înălțime de până la 80 de centimetri, pe mare, nu sunt văzute de radarele MApN”, a explicat Radu Miruță.

Radu Miruță a mai explicat că, în prezent, nu se poate stabili cantitatea exactă de explozibil pe care drona o transporta.

„Având în vedere că drona s-a autodetonat, nu se poate stabili cantitatea exactă de explozibil pe care o transporta. Poate transporta până la 500 de kilograme”, a mai adăugat acesta.

Ministrul a mai adăugat că au loc în continuare discuții cu partea ucraineană.

„Încercăm, la nivel diplomatic, să avem un protocol cu Ucraina. Am vorbit cu ministrul Apărării și i-am explicat nemulțumirile”, a mai precizat acesta.

Amintim că în cursul zilei de sâmbătă, președintele Nicușor Dan și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, au participat la o ședință care a avut loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa, după ce, vineri, Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța.

În cadrul reuniunii au fost analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre.

Drona ucraineană s-a autodetonat vineri dimineață, în jurul orei 10:30, în Dana 78 din Portul Constanța, fără a produce victime. Ucraina a recunoscut că drona îi aparține și a susținut că a fost bruiată de sistemele electronice rusești. În total, Ucraina a pierdut controlul asupra a patru drone – doar una a ajuns la țărm, celelalte s-au autodistrus în largul Mării Negre.

Incidentul a declanșat evacuări de amploare pe litoral, stațiunile Mamaia și Vama Veche fiind golite, iar peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Costinești, Eforie și Tuzla.