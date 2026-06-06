Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța: A fost ucraineană, dar responsabilă pentru asta e Rusia. Ucraina se apără cum poate

Președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, sâmbătă, despre drona ucraineana autodetonată în Portul Constanța vineri. După o ședință de aproximativ patru ore, la care au participat și șeful Armatei, ministrul Apărării și cel al MAI, șeful statului a subliniat că, deși aparatul era ucrainean, de vină pentru acest incident grav este Rusia, pentru că ea este țara agresor.

Principalele declarații ale Președintelui:

Am avut o ședință lungă, atât pe evenimentul de ieri, cât și pe contextul general - în ce măsură suntem pregătiți pentru tipul acesta de evenimente.

E cert, acum am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil. Însă, trebuie să spunem foarte clar: Ucraina este țara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război, iar Ucraina se apără așa cum reușește să o facă.

În primul rând, a fost întrebarea de ce, pentru o informație care a fost la ora 6:10, s-a intervenit în jurul orei 10. Răspunsul este că, în urma informației care a fost la ora 6:10, primele echipaje de specialiști care au ajuns acolo au ajuns la ora 6:47. Deci, o jumătate de oră mai târziu. Acest tip de situații este prevăzut în niște protocoale și ele au început activitățile conform protocoalelor. Prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de-a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere.

Deci, începând cu 6:47, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora 10:00 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și, la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune, care ar fi presupus neutralizarea, comunicațiile cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol.

S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat.

Am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară și, conform protocolului, autoritatea civilă a sesizat autoritățile responsabile, respectiv Armata și SRI-ul. Ele au venit la fața locului. În paralel, au alertat autoritățile de protecție civilă, care și-au asumat responsabilitatea de a degaja zona posibil afectată de oameni.

A existat o speculație conform căreia dronele urmăreau o navă fantomă, nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale.

Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele lângă Portul Constanța. Un răspuns vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile în urma culegerii de informații

Cât este de pregătită România pentru tipul acesta de evenimente? În primul rând este o tehnologie nouă, dezvoltată în contextul acestui război și nu de la începutul lui. Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o.

România este în proces de înzestrare inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare, chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România. În urmă cu câteva săptămâni Forțele Navale Române au participat la un exercițiu NATO dedicat exact acestui tip de amenințări. Suntem în proces de adaptare la o tehnologie nouă. În săptămâna care începe la 10 iunie, la solicitarea României, va exista în NATO o sesiune dedicată Mării Negre.

Jurnalist: Ce autoritate se face vinovata că drona a reușit să intre în port fără ca nicio autoritate să se sesizeze?

Este o tehnologie nouă, suntem în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă. România nu este singura țară care a avut probleme de acest tip. Toți ne adaptăm pentru acest tip de tehnologie. Tehnologia pe care noi o folosim era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul era mai puternic. Dificultatea cu dronele cum a fost cazul ieri este că radarele normale nu le văd. Trebuie alte echipamente cu o rază mai mică în jurul lor care să detecteze dronele maritime.

Jurnalist: Vi s-a spus de ce de la 6 până a explodat drona nu s-a știut că avea timer sau se va detona?

Ora la care partea ucraineană a comunicat este ora 10 când ni s-a spus că la 10.26 va exploda cum s-a întâmplat.

Jurnalist: Ați vorbit cu președintele Zelenski?

Nu, dar o vom face. O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta.

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